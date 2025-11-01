快訊

桃園花彩節開跑！ 13公頃彩色花海、7大巨型「帽子歌后」金曲打卡點+草編裝置太好拍

鳳迷尖叫聲！ 「2025桃園花彩節」正式開跑，今年特別以「大溪的驕傲」——帽子歌后鳳飛飛為主題，整個大溪月眉休閒農業區化身繽紛花田舞台，將音樂、帽子與花海結合，打造出一場會唱歌的浪漫展覽。

●13公頃彩色花海、7大鳳飛飛裝置「帽子＋金曲」夢幻變身打卡點

花彩節展區總面積達13公頃，滿滿波斯菊隨風搖曳，七大主題裝置一次登場，包括《追夢人》靈感延伸的「追夢帽廊」、3米高巨型帽子「追夢花境」、還有能玩又能拍的「飛飛帽下的記憶」鞦韆區。

此外，以鳳飛飛經典歌曲打造的「好好愛我」「我是一片雲」「飛向彩虹」等互動作品，也以愛心氣球、白雲與彩虹紙飛機構成，夢幻又浪漫，怎麼拍都美！

●加碼亮點！樂天桃猿「Rocky」與「棒球帽」草編裝置

今年剛奪下中職總冠軍的樂天桃猿，也意外成為花彩節彩蛋主角！桃園市政府農業局特別利用稻草與天然草編，打造兩座3米高的樂天桃猿「吉祥物Rocky」與「球隊棒球帽」裝置，成為今年最吸睛的拍照點之一。

現場還有打卡抽好禮活動，與Rocky合照上傳至社群平台（FB、IG、Threads）並標註桃園花彩節，就能參加抽獎，有機會帶回啦啦隊女孩親筆簽名應援巾、球帽、球衣等限量周邊，讓球迷與花迷都能盡興而歸。

●音樂會卡司超強！許富凱、蕭煌奇、殷正洋輪番開唱

除了賞花拍美照，現場還規劃連續兩個週末的「花田音樂會」。開幕日11月1日邀來超人氣男團ARKiS、金曲歌王許富凱與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團登場；11月2日則由蕭煌奇接棒開唱。11月8日壓軸登場的是金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市立國樂團，用熟悉旋律唱出滿滿青春回憶。

●打卡再抽機票！拍照就有機會飛出國

活動期間只要在花田拍照打卡並至服務台出示，就能兌換摸彩券，有機會抽中「桃園－亞洲航點」來回機票，幸運得主將在11月1日、2日、8日、9日四天抽出，每天都可能有人把機票帶回家。

2025桃園花彩節《花彩飛揚》

．日期：11/1（六）～11/9（日）

．時間：9：00～17：00

．地點：桃園市大溪區15鄰105號（大溪月眉休閒農業區）

