私房愛店私藏多年！ 宜蘭版哈根達斯「FuDing福鼎冰淇淋」濃郁不膩口 在地人激推爆紅

冰控快收口袋！隱身宜蘭羅東住宅區、連當地人都不一定知道的「FuDing福鼎冰淇淋」，其實是擁有40年歷史的在地冰淇淋工廠，一直超低調經營，近期因部落客分享影片爆紅，憑著濃郁卻不膩口的手工冰淇淋口味，一舉成為甜點控、茶香控的新朝聖點，人氣高到常常一開門就被掃光！

FuDing福鼎冰淇淋原本是一家名為「福星冰淇淋廠」的老字號工廠，早期以冰淇淋蛋糕起家，如今轉型專做盒裝冰淇淋。外觀就像一般民宅，沒有招牌，連不少宜蘭人都不知道這間在地寶藏。為了讓更多人能嚐到爸爸手工製作的好味道，老闆女兒2022年返鄉協助經營，採開放現場販售與網路宅配，主要販售一公升盒裝，今年更開發出零售小杯裝。

人氣口味推薦！ 「蜜香紅茶冰淇淋」被稱為靈魂口味，用宜蘭在地茶園蜜香紅茶，茶香濃郁又回甘，連部落客宜蘭ㄚ欣都說，一次就能嗑掉三分之一盒！

巧克力控不可錯過「可可巧克力」口味，使用法芙娜無糖可可粉製成，香氣厚實、甜度剛好；「焦糖海鹽核桃」則在鹹甜間取得完美平衡，口感層次豐富。特別的還有「荔枝玫瑰覆盆子」、「開心果」、「抹茶」、「榴槤」等，每一款都是真材實料，奶素也可食。

福鼎冰淇淋堅持不加鮮奶油與蛋黃，讓冰淇淋吃起來更清爽。雖然融化得快，但在現場還能坐在戶外座位慢慢品嚐。若想外帶，可加購特製保麗龍盒（單盒20元、雙盒30元），保冷約兩小時，回家後退冰3分鐘就能輕鬆挖來吃，連冰友們都說「直接挖著嗑最爽！」

「FuDing福鼎冰淇淋」

地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路230巷80號（羅東轉運站後面）

電話：03-950-6000

營業時間：週五～週日11:00-17:00可現場購買，其餘時段建議先電話確認

備註：現場口味以當日為主，工廠若外出送貨可能無人，建議先打電話詢問

