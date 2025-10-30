「黃山秘境景觀餐廳」九重葛花牆盛開！賞花美拍與台味料理一次滿足

秋冬是南投最浪漫的賞花時節，竹山「黃山秘境景觀餐廳」因滿山盛開的九重葛花海爆紅。粉、紫、白三色花牆層層堆疊，隨風搖曳出繽紛的色彩，旅人漫步其中彷彿走進童話仙境。花季自每年10月起綻放至隔年1月，是南投秋冬最熱門的賞花秘境與網美拍照地。

圖／ig網友bruce570318授權提供

餐廳位於山腰間，沿南投49線道行駛約15分鐘即可抵達（或至谷歌地圖搜尋餐廳名即可）附設大型停車場，自駕前往相當便利。周圍被九重葛花叢與山林景致環繞，無論坐在戶外座位或觀景窗旁，都能飽覽壯麗山景與絢爛花海，成為不少旅人假日放鬆、踏青賞花的口袋名單。

圖／ig網友bruce570318授權提供

圖／ig網友bruce570318授權提供

除了壯麗花景，餐廳主打台式合菜料理，以「白切雞」最受好評，需提前預訂才能品嚐。雞肉鮮嫩多汁、皮彈肉脆，讓饕客直呼「超級好吃」；還有自家養殖的台灣鯛、鳳梨苦瓜雞湯、控肉筍絲等經典菜色，一桌約6000元，10人享用份量剛好。

圖／ig網友bruce570318授權提供

旅客分享：「花牆美得像畫、雞肉又嫩又香，在山景中用餐超放鬆！」雖洗手間設於戶外略顯不便，但仍無損整體體驗。若想在九重葛花海中品味山中美景與道地台味，「黃山秘境景觀餐廳」絕對是南投秋冬不可錯過的夢幻秘境。

圖／ig網友bruce570318授權提供

