宜蘭打卡新景點！「﻿興蜂作浪觀光農場」上萬瓶酒瓶拍不完

位於宜蘭縣員山鄉同樂村山前路 200 巷口的「興蜂作浪觀光農場」原為養蜂場，近期轉型為創意觀光農場，園區內最吸睛的是以數千至數萬支空瓶打造的裝置藝術結構。園主退休後自發收集來自檳榔攤、工地、路旁的空瓶，特別是知名營養飲品 保力達B（俗稱「蠻牛」）的瓶罐，經過清洗、拆標籤、黏貼後，打造出高約一層樓的觀景台，並將廁所、躺椅、吊床、垃圾桶、教堂造景、飛機堡、噴水池等遊樂設施亦以瓶罐為元素巧思設計。

圖／ig網友君授權提供

圖／ig網友君授權提供

園區中一棵於 1951 年種植、傘狀茂密的蓮霧樹成為天然涼亭，遊客可在樹下躺吊床、坐搖椅、小憩放鬆。其綠蔭蔓延四周，加上創意回收瓶罐建築，形成極具特色的環境與拍照場景。

圖／ig網友君授權提供

圖／ig網友君授權提供

前來造訪者，可沿著園區的玻璃瓶作品步道慢遊，停留在那座由保力達B瓶罐堆疊的觀景台，從高處俯瞰整個園區景致，或選一處躺椅、吊床，在蓮霧樹下陽光灑落綠蔭間偷得片刻靜謐。這座以「廢棄瓶罐」轉化為藝術與遊憩空間的創意農場，不僅讓人感受環保回收的巧思，更為親子與照相族提供了新鮮亮點。

若您希望安排一日遊或親子行程，不妨把興蜂作浪觀光農場列入宜蘭行程中，體驗這場色彩繽紛、瓶罐堆疊匠心的「保力達莊園」奇遇。

圖／ig網友君授權提供

圖／ig網友君授權提供

參觀興蜂作浪觀光農場須事先電話預約（0953-948553），園區採限時段入場，上午 8:00-11:00 、下午 14:00-17:00。入園門票為新台幣 100 元。

