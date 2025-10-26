2025「台北白晝之夜」回歸登場！圓山化身12小時不斷電藝術樂園

一年一度的「台北白晝之夜」將於 11 月 1 日下午 2 點登場，今年以「Hi Story」為主題，巧妙將「History」拆解成「Hi + Story」，邀請市民與旅人用新的視角與城市對話。活動地點選在文化底蘊深厚的圓山地區，串聯圓山自然景觀公園、花博園區、舊兒童育樂中心、圓山坑道與金車文藝中心，從日落到凌晨，打造出一座會發光的城市舞台。

圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供

今年亮點包括首次開放的「圓山坑道」化身奇幻劇場「夢的蟲洞」、藝術家姚仲涵的聲光互動裝置《光電獸 #45－請支援收音》，讓摩天輪隨觀眾聲音律動發光；還有由法國策展人 Kitty Hartl 與 Lasseindra Lanvin 領軍的「Voguing Ball」舞會，讓巴黎時尚文化在台北街頭綻放。全區共有超過 60 件藝術作品與上百場表演，12 小時不間斷，從白晝的地景藝術延續到夜晚的表演狂歡。

圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供

交通方面，建議可搭乘捷運至【圓山站】1 號出口，步行即可抵達主要會場，或從【大稻埕碼頭】漫步經台北當代藝術館前往圓山，沿途設有指示路線與休憩區。推薦動線為「圓山捷運站 → 花博園區 → 圓山坑道 → 舊兒童樂園 → 金車文藝中心」，適合邊走邊拍、感受夜色與光影變化。活動全程免費入場，揪團在這個夜晚，一同探索台北的城市之美吧！

圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供

