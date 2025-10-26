快訊

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

2025「台北白晝之夜」回歸登場！圓山化身12小時不斷電藝術樂園

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

一年一度的「台北白晝之夜」將於 11 月 1 日下午 2 點登場，今年以「Hi Story」為主題，巧妙將「History」拆解成「Hi + Story」，邀請市民與旅人用新的視角與城市對話。活動地點選在文化底蘊深厚的圓山地區，串聯圓山自然景觀公園花博園區、舊兒童育樂中心、圓山坑道與金車文藝中心，從日落到凌晨，打造出一座會發光的城市舞台。

圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

今年亮點包括首次開放的「圓山坑道」化身奇幻劇場「夢的蟲洞」、藝術家姚仲涵的聲光互動裝置《光電獸 #45－請支援收音》，讓摩天輪隨觀眾聲音律動發光；還有由法國策展人 Kitty Hartl 與 Lasseindra Lanvin 領軍的「Voguing Ball」舞會，讓巴黎時尚文化在台北街頭綻放。全區共有超過 60 件藝術作品與上百場表演，12 小時不間斷，從白晝的地景藝術延續到夜晚的表演狂歡。

圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

交通方面，建議可搭乘捷運至【圓山站】1 號出口，步行即可抵達主要會場，或從【大稻埕碼頭】漫步經台北當代藝術館前往圓山，沿途設有指示路線與休憩區。推薦動線為「圓山捷運站 → 花博園區 → 圓山坑道 → 舊兒童樂園 → 金車文藝中心」，適合邊走邊拍、感受夜色與光影變化。活動全程免費入場，揪團在這個夜晚，一同探索台北的城市之美吧！

圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

圖／臺北市政府文化局提供
圖／臺北市政府文化局提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

花博 公園 巴黎 法國 大稻埕

相關新聞

2025「台北白晝之夜」回歸登場！圓山化身12小時不斷電藝術樂園

一年一度的「台北白晝之夜」將於 11 月 1 日下午 2 點登場，今年以「Hi Story」為主題，巧妙將「History」拆解成「Hi + Story」，邀請市民與旅人用新的視角與城市對話。活動地點選在文化底蘊深厚的圓山地區，串聯圓山自然景觀公園、花博園區、舊兒童育樂中心、圓山坑道與金車文藝中心，從日落到凌晨，打造出一座會發光的城市舞台。

海廢創生新玩法！ 新北貢寮「星空X藝素村」默默守護著海洋 手工DIY玻璃藝術品及品嚐蔬食料理

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 貢寮真的是離海很近的小城鎮，只要下了福隆火車站，租一台電輔車，沿著海岸邊走，就可以輕旅行一整天，如果看到這一家以純蔬食X永續旅遊X海廢創生為主題的星空X藝素

不只好拍還很好吃！「台北必訪早午餐」推薦 吸睛早餐盤打造美好的一餐

【FunTime小編群】相信很多人週末休假在家，常常一放鬆就一覺到中午，這時候早午餐就是一個好選擇，但是台北遍地都是餐廳，大海撈針總是害怕踩雷、挑到重看不重吃的餐點，如果你也有這個困擾，就來看看FunTime小編精選的幾間台北必吃早午餐吧！

一週只營業4天！ 東北角貢寮絕美海景餐廳「92k週末食堂」採全預約制，季節限定料理「現剖海膽」必吃

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這裡對我來說真的有夠遠，就位於東北角台2線約92公里處，但也確實美的要命！直接海景第一排 搖滾區的水產餐廳，一週只營業4天，很熱門，一定要預約。 提供

東北角冬季必吃美味！從海鮮到暖心小吃的限定饗宴

冬季來到東北角，不只能夠看海賞景，此時也是海鮮最肥美、風味最鮮明的時刻。想知道冬季來東北角能品嚐什麼美食嗎？以下編輯為你精選、值得一訪再訪的限定美味，從海鮮、石花凍、山藥、水果到市集小食，帶你一起走訪東北角冬季限定的美味地圖，快快收藏起來東北角這份美食清單吧！

台北異國美食推薦！吃遍韓泰越3國，暑假不出國也像在旅行

你也是暑假沒辦法出國的上班族嗎？那就跟著RG小編用「味蕾」來趟環遊世界的美食之旅吧！今天帶你走一趟台北一日三餐吃遍三個國家：韓國、泰國、越南，全都是本地超人氣、在地人也愛的口袋名單，讓你不用飛也能出國感滿滿！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。