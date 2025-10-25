快訊

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
一年一度黑五控準備衝一波！美式賣場好市多（Costco）正式宣布2025年「黑色購物節」將於11月24日登場，連續7天全台門市同步祭出超殺折扣。除了各類3C、家電、美食優惠外，今年還加碼回饋續卡滿20年以上的資深會員，免費送烤雞、披薩！

好市多會員每年最期待的「黑色購物節」，將於11月24日至11月30日盛大登場，連續7天推出每日不同主題的限時優惠，全台各門市同步開跑。折扣商品橫跨食品、家電、3C、日用品等多項類別，熱門商品甚至採「每卡限購一件」制度。依照往年經驗，會在活動前一天於官方社群平台公開隔日優惠品項，方便消費者事先規劃購買。

老會員限定福利依然有！去年首度登場的感恩活動，今年同樣回歸，凡是續卡滿20年以上的會員，可免費兌換一份熟食烤雞；續卡達25年以上的會員，更能再升級享披薩一份。據了解，符合資格的會員近期會陸續收到附有感謝信函的通知信，只要持卡至全台賣場即可兌換指定熟食，回饋長期支持者誠意滿滿。

日期快筆記！好市多「黑色購物週」11／24開跑 老會員爽拿免費烤雞、披薩

