光復節連假照玩不誤！ 「全台遊樂園&景點&交通優惠」一次看 對中證件、10月壽星&12歲以下免費入園

光復節連假(10/24～10/26)即將登場，雖然本周受東北季風影響部分地區降雨，仍擋不出想出遊的心！全台各大樂園、景點紛紛推出限定優惠，不只壽星、學生、桃竹鄉親能搶便宜，還有萬聖變裝、動物造型免費入園等好康活動，從北到南、從陸地到海洋統統都有！

【全台樂園】

．雲仙樂園

凡10月25日出生者，出示有效正本證件，於10/24～10/26享生日壽星免費搭乘纜車及入園免費。

雲仙樂園是烏來的熱門景點。圖／聯合報系資料照片

．小人國主題樂園

活動期間10/18～10/19、10/24～10/26、11/1～11/2，凡9～10月紙本發票號碼中有「2、3、4」任兩碼，即可以優惠價234元/人入園，發票更全數捐贈心路基金會，玩樂同時也做公益。

．六福村主題遊樂園

10月壽星與屬蛇朋友享650元入園，同行友人可享799元。光復節連假10/24～10/26，桃竹鄉親、學生通通只要599元，滿40歲以上再享400元超殺價；萬聖節變裝活動也持續登場，於11/16以前，全身70%變裝入園599元、夜間入園最低499元。

圖／六福村提供

．小叮噹科學主題樂園

即日起至10/31止，現場購票全票買一送一，現省一半票價。

圖／小叮噹科學主題樂園提供

．麗寶樂園

9/27～10/26限連假期間，購買樂園全票899元，或水陸聯票1199元，即贈COLD STONE冰淇淋950ml提貨券乙張（價值630元），一票玩樂園再吃冰超滿足。

買門票免費贈送一張630元的冰淇淋提貨券。圖／麗寶樂園提供

．劍湖山世界

活動至10/26止，身分證中有「1、2、3」任一碼門票499元、任兩碼299元；10月生日壽星當天100元、當月399元，超佛折扣。搭乘台灣好行再享500元入園價。

圖／劍湖山世界提供

．九族文化村

至11/16前推出「妖怪主題變裝」活動，加入佛道陣營、造型光頭可免費入園；異色染髮或鬼怪裝扮者可獲互動遊戲券乙張，越怪越划算。

圖／九族文化村官網

．義大世界

光復節連假10/24～10/26穿萬聖裝扮入園，第二人只要15元（原價1080元），驚悚造型越到位越便宜。

義大遊樂世界打卡景點─聖托里尼山城。圖／義大世界提供

．遠雄海洋公園

10/24與10/26憑花蓮店家發票享699元入園，10/25當天購票還能隔天免費再入園！此外，10月壽星12歲以下兒童免費玩、萬聖變裝達80%再享590元優惠，10/31當天變裝者還能「免費入園」。

萬聖期間限定主題遊行。圖／遠雄海洋公園提供

【特色景點】

．西湖渡假村

即日起至10/31止，成人購票399元，即贈12歲以下兒童免費入園資格，還送100元餐飲抵用券。

苗栗西湖渡假村有大片草原。記者吳姿賢/攝影

．九九峰動物樂園

即日起至10/31期間成人票只要460元（原價560元），享受自然與動物互動時光。

圖／翻攝九九峰動物樂園臉書

．壽山動物園

10/24～10/26連假三天，只要穿上動物主題造型即可免費入園，還有「暮光假面舞會」與「萬聖奇幻劇場」親子活動登場。

．台南四大古蹟

赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋推出三人同行一人免費，還有古蹟商店消費贈貼紙、滿額送書等活動。

．走馬瀨農場

即日起至10/31，12歲以下孩童免費入園，露營第二晚半價僅300元，超適合全家出遊。

走馬瀨農場露營區。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

．薰衣草森林新社店

至11/16止入園費200元，含地圖、繪馬、茶包，完成任務可兌換香草小禮包，體驗療癒森活氣息。

【交通加碼】

．光復節連假(10/23 00:00～10/26 24:00)全台客運同步推出優惠：國道客運85折，共84條中長途路線適用。

．轉乘優惠：搭高鐵、台鐵或國道客運10小時內轉乘在地客運享免費一段票。

．幸福巴士指定路線免費搭乘。

．台灣好行使用電子票證享半價優惠，花蓮地區更是免費搭！

．台灣觀巴套裝旅遊再推「兩人同行一人免費」限時活動。

※各項優惠與活動內容依各園區公告為準，建議出發前先查詢最新訊息

