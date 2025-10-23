驚魂開喝！ ６大萬聖限定手搖&調酒「血袋造型、南瓜燈奶茶」超應景 限時買1送1、萬聖裝扮還打88折

萬聖節不只要扮裝搗蛋，連飲料都變身搞怪啦！全台手搖飲品牌、咖啡廳與飯店酒吧紛紛推出萬聖節限定飲品，從血袋造型調酒、南瓜奶茶，到會鬼靈精怪特調，每一款都讓人拍爆手機，還有COZY TEA御私藏限時買1送1、萬聖裝扮還能打88折！

◎ COZY TEA御私藏｜「鬼靈精怪」跳跳糖魔法飲

圖／COZY TEA御私藏提供

御私藏今年萬聖節推出限量飲品「鬼靈精怪」，以茉薰草莓綠茶為基底，加上滑嫩仙草凍與濃郁起士奶蓋，最後撒上跳跳糖，一入口果香在嘴裡跳動、鹹甜交織超有層次。整杯紅、白、黑漸層色澤宛如魔法藥水般夢幻。每杯100元、每日限量50組。

另，萬聖節加碼10/27～10/29購買送幽靈南瓜貼紙，10/30～10/31更祭出「買一送一」！

◎ 發發 × 森永 HI-CHEW｜「嗨啾萬聖特調」雙口味聯名

圖／翻攝發發牧場 The Far Far Farm FB

發發飲品與森永嗨啾HI-CHEW合作推出萬聖節限定「嗨啾特調」，完美復刻葡萄與青蘋果兩大經典口味，葡萄系列有「葡萄鮮Q優格」與「葡萄凍凍紅萱」，滑順果凍搭配茶香層次豐富；青蘋果系列則推出「青蘋果鮮Q優格」與「青蘋果凍凍金萱」，茶果香氣交織酸甜又清爽。

另，即日起至10/31，穿著萬聖裝扮雙人同行購買「2杯聯名飲品享88折」，打卡變身最萌搗蛋鬼！

◎ UG TEA｜「U茉降靈」萬聖節雙杯組

圖／UG TEA提供

UG推出萬聖節限定組「U茉降靈」，組合內含人氣「三窨十五茉純茶」與「三窨十五茉UG奶茶」，再送品牌雙杯保冷袋，滿滿節慶儀式感。

另，即日起至10/31加入UG LINE會員，就有機會收到萬聖專屬搗蛋券，線上線下皆可折扣開喝！

◎ 中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧｜血袋造型特調

圖／中山九昱希爾頓逸林酒店提供

中山九昱希爾頓逸林酒店內的「La Salle森酒吧」，則以紅酒為基底調出「DT 桑格利亞」，加入洛神、肉桂、君度橙酒與水果，以血袋造型上桌，每袋150元+10%，還有「買10送1」優惠，讓人微醺又應景。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎ 喜道 Start Tea｜南瓜造型「搗蛋泰奶」

圖／翻攝喜道 Start Tea IG

台中創意手搖品牌喜道將人氣手沖泰式奶茶換上「南瓜裝」，推出超可愛的「搗蛋泰奶」。不只附上南瓜造型吸管，還送會發光的燈泡小提燈，喝完瓶子還能提去要糖果哦！即日起至10月底限定販售，售價89元，超級應景又可愛。

◎ 勺日咖啡｜漂浮骷顱奶茶

圖／翻攝勺日 zhuori FB

台北東區知名早午餐「勺日咖啡」端出「萬聖驚魂搗蛋套餐」520元，其中「骷顱黑湯」主打飲品，以屋瓦紅茶搭配牛奶與黑糖，漂浮著骷顱奶泡可愛又詭異。

