連假爽吃速食「買一送一」！ 麥當勞62折、肯德基47折、bb.q CHICKEN炸雞雙拼「+1元多1件」

速食控快筆記！光復連假將至，連鎖速食品牌火力全開推出限時優惠券活動，不論是「買一送一」、「+1元多1件」，還是整份套餐下殺47折統統有快收藏！

購買分享盒，符合條件者即可獲贈可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」。圖／麥當勞提供

麥當勞即日起至11月4日祭出三大優惠，購買分享盒可加點「指定飲品買一送一」，透過「歡樂送」下單分享餐再送可口可樂聯名「麥麥同樂撲克牌」。

10月23日至26日限定，APP四大主餐套餐下殺62折，包括「雙層四盎司牛肉堡套餐」特價229元（原258元）、「勁辣雞腿堡套餐」特價189元（原204元）、「豬肉滿福堡加蛋+金選美式」只要89元（原102元）、「豬肉滿福堡加蛋+薯餅」則是60元（原97元）。

此外，單點小杯玉米湯現折10元、消費滿200元送4塊麥克雞塊，還有至10月31日「4塊雞塊現折19元」限時優惠，速食控可趁熱搶。

「4塊雞塊現折19元」限時優惠。圖／麥當勞提供

肯德基：「333元神級優惠券」炸雞+蛋撻只要47折

肯德基於10月23日至11月3日推出「333神級優惠券」，只要輸入代碼「40586」就能用333元吃到咔啦脆雞6塊加經典原味蛋撻6顆，驚喜47折回饋，現已開放於官網熱門優惠頁預購。

另外，PK APP會員專屬「炸翻星期三」活動也將於10月29日至11月19日登場，每週三開放搶券，包括「蛋撻買一送一」、「咔啦脆雞買一送一」、「咔啦雞腿堡買一送一」等多款人氣品項，部分組合更低至5折起，超值又好搶。

肯德基限時推出優惠方案，「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻6顆」優惠價333元。圖／肯德基提供

bb.q CHICKEN：炸雞雙拼「+1元多1件」 整券最高省2000元

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」歡慶6週年推出超值優惠券活動，22種組合任你挑，包括「去骨炸雞雙拼餐+1元多1件」，平日588元就能吃到兩份餐，假日還有「雙拼餐第2件半價」優惠。

多款炸物享有銅板加購價，像是炸薯條、炸地瓜薯條、炸年糕、可樂、七喜等全都能「+1元多1件」。此外，還有「買去骨炸雞雙拼送88元炸物」、「買半雞拼盤送煉乳哆波吉」等多組買就送組合。活動至11月30日止，於門市內用或外帶出示優惠券即可使用，不限次數超佛心。

bb.q CHICKEN周年慶優惠券。圖／bb.q CHICKEN提供

