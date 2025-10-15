迎接冬日第一杯來了！ 星巴克「太妃核果那堤」11／5暖心回歸 金星會員提前一天先喝
星巴克冬天第一杯「太妃核果那堤」回歸！ 星巴克宣布每年最受歡迎的冬季飲品—「太妃核果風味那堤」即將登場，不僅是星粉心中的「冬季冠軍」，更象徵著耶誕節慶的開始。除了飲品暖心回歸外，星巴克也將舉辦「2025金星專屬耶誕派對」，並同步推出超過120款節慶新品追起來！
「太妃核果風味那堤」將於11月5日全台門市正式上市，而星禮程「金星級會員」則能在11月4日參加專屬耶誕派對、搶先開喝。這杯以現蒸絲滑牛奶、星巴克經典濃縮咖啡為基底，結合香濃太妃核果風味糖漿，最後擠上綿密鮮奶油與太妃蜜糖碎片，售價分別為Tall 150元、Grande 165元、Venti 180元，外送平台同步開賣。
邁入第11年的星巴克「金星專屬耶誕派對」已成為會員年度盛事。今年活動將於全台45家指定門市登場，金星級會員可用40顆星星報名參加，報名期間為即日起至10月30日中午12點，成功報名者可入店參加專屬派對現場，不僅能搶先喝到太妃核果系列飲品，還能優先選購多款限定新品、節慶禮盒與周邊商品。
星巴克同步推出多款節慶新品，其中最吸睛的莫過於台灣市場限定「星品牌風格GIANT熊寶寶」（售價4,780元），品牌綠與米白色調的冬裝造型，搭配星星耳罩、Bearista小熊包與Logo毛衣，腳底還有專屬編號，收藏價值滿分。
還有「星芒璀璨Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」（售價3,680元），以金色水晶玻璃裝飾、附典藏禮盒，絕對是耶誕交換禮物的夢幻首選。整體共推出超過120種糕點、食品與節慶禮盒，金星會員都能優先搶購！
