三麗鷗聯名咖啡廳！CACO cafe「大耳狗喜拿咖啡廳」登場 2門市限定「雲朵系造景+限定周邊」萌度爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自南紡購物中心粉專及CACO cafe粉專
圖／摘自南紡購物中心粉專CACO cafe粉專

是大耳狗咖啡廳！「CACO cafe」攜手三麗鷗人氣明星「大耳狗喜拿」全新打造聯名咖啡廳，結合雲朵系打卡造景、夢幻甜點與限定周邊，粉絲們都已經開揪衝開箱了！

圖／CACO cafe粉專
圖／CACO cafe粉專

「CACO cafe」時常攜手不同IP推出主題咖啡廳，本次邀請到三麗鷗明星「大耳狗喜拿」，一同打造大耳狗聯名咖啡廳，主打療癒氛圍、限定美味、獨家周邊強強出擊，溫柔雲朵系打卡牆與粉嫩版空間配置超級療癒，還集結了多款期間限定周邊，喜歡喜拿的朋友光看就被可愛到融化了。

圖／CACO cafe粉專
圖／CACO cafe粉專

圖／CACO cafe粉專
圖／CACO cafe粉專

CACO cafe「大耳狗喜拿咖啡廳」首站進駐台南南紡門市，自10/14起展開為期一週試營運，而高雄夢時代門市則將於10/21正式開幕，準備出發和大耳狗喜拿共進夢幻下午茶囉！

圖／CACO cafe粉專
圖／CACO cafe粉專

咖啡廳 三麗鷗 夢時代 甜點

