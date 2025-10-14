夢幻游霓可花席捲台中！ Sundate with Marimekko期間限定「北歐印花咖啡館」 好評延長至11／16

來一場北歐假期城市之旅！ 「Sundate with Marimekko」期間限定咖啡館原訂到10月底，因粉絲敲碗太熱烈，官方近日宣布再延長至11月16日，想拍夢幻印花牆的咖啡控、設計迷，還來得及朝聖喔！

圖／翻攝Marimekko Taiwan臉書粉專

芬蘭時尚生活品牌 Marimekko 首次進駐台中，攜手高人氣咖啡館 Sundate café 打造「北歐印花美學期間限定咖啡館」，將台中純白獨棟外觀的Sundate café 以暖米色外牆搭配白色窗框，戶外草皮加上植栽與弧形座位區，把整棟咖啡館變身「花漾風景」，氛圍感直接拉滿。

圖／翻攝Marimekko Taiwan臉書粉專

這回 Marimekko 將兩款經典印花——Tiara 皇冠花卉與 Unikko 游霓可罌粟花 大膽鋪滿整棟建築，從玻璃窗、桌貼、抱枕到兩層樓高的布幔，每個角落都散發繽紛能量；當陽光穿透玻璃時，光影與色彩交錯流動，讓整間咖啡館宛如置身北歐設計展現場。

呼應印花主題，Sundate café 也推出專屬期間限定菜單「花漾陽光」系列，展現明亮配色與清新風味；現場還展示 Marimekko 包款與家居系列，讓粉絲不只拍照拍到手軟，還能把北歐風景帶回家。

圖／翻攝Marimekko Taiwan臉書粉專

Sundate with Marimekko 期間限定咖啡館

．地址：台中市西屯區市政南一路329號

．日期：即日起至11月16日

