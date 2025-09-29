超大「日式花園」免門票！園主佛心來的 「7千坪花園」免費逛 不僅有「浪漫造景、特殊植栽」還是《命中注定我愛你》取景地

超大「日式花園」免門票！苗栗頭份有座日式庭園，園主佛心免費開放提供民眾參觀，更有一片落羽松秘境值得在變色時回訪打卡，見證不同季節的自然美景。

免出國還不收門票！苗栗頭份這座「品園日式花園」占地7千多坪，園內的涼亭、造景與各式植栽都能看出園主的用心，還能看到孔雀、鴛鴦的嬌俏身影，讓人一踏進園區就能沉浸在清幽的氛圍裡。日式造景與自然景觀相映，令不少造訪過的人大讚「花園維持很好，景緻優美、樹種很特別」、「是一個很適合放空、慢活、欣賞自然之美的好地方」。

值得一提的是，「品園」還是經典偶像劇《命中注定我愛你》取景地：男主角紀存希的家，劇粉想必都不陌生吧。

如開車前往，花園門口有停車場，酌收50元清潔費。同步提醒各位，園區內無販售部，若有攜帶餐食記得把垃圾帶走，一同維護環境喔！

品園日式花園

地址：苗栗縣頭份市雙喜街20號

開放時間：8:30-17:00

