快訊

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

「水果四大金剛」收集了沒？ 苗栗隱藏版「自駕遊免費景點」 親子打卡「巨型守護神公仔」萌翻天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供
圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

玩苗栗不可錯過的自駕必踩景點，你知道嗎？！為大家推薦苗栗隱藏版卓蘭限定的「水果四大金剛」免費景點，每一尊都是「水果守護神」，超適合全家大小一起來尋找，想一次收集水梨、葡萄、柑橘、楊桃的超大公仔，真的要靠自己開車追一波「超萌打卡點」，快快筆記！

「水果四大金剛」可不是一般的小地標，而是一尊尊巨型水果公仔，結合在地特色打造，超萌又帶點霸氣，就像在卓蘭鎮散落的守護者，等著旅人來挖掘打卡，根本就是隱藏版的戶外裝置藝術！

4大水果金剛位置攻略：要成功一次蒐集齊全，可得先排好路線才不會白跑！

🍐 水梨金剛：Google導航

就在奉天宮旁、卓蘭堤防旁，白白胖胖超討喜。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供
圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

⭐ 楊桃金剛：Google導航

位於卓蘭鎮公所附近，或苗140線與白布帆產業道路交會處，閃亮登場。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供
圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

🍇 葡萄金剛：Google導航

在苗140縣道往內灣方向，大約30km處，紫色巨無霸超顯眼。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供
圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

🍊 柑橘金剛：Google導航

藏在苗52線銘珠農場旁空地，橘色造型元氣滿滿。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供
圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

網友「糖甜雙姝」特別提醒，水果金剛們只要Google導航皆可以抵達，但由於散落在不同地區，想一次蒐集真的很適合自駕旅遊，但也要注意安全，因為有些金剛就在馬路邊或農園附近，拍美照時記得注意來車，不要為了拍照忘了顧及安全。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

水果 苗栗旅遊 熱門打卡

相關新聞

「水果四大金剛」收集了沒？ 苗栗隱藏版「自駕遊免費景點」 親子打卡「巨型守護神公仔」萌翻天

自駕遊必踩景點！ 苗栗隱藏版「水果四大金剛」免費拍 親子收集「巨型守護神」打卡點萌翻天

限時2天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」免門票 文藝一日遊「國定古蹟、市定古蹟到歷史建築」全集齊

限時兩天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」定在9/20、9/21，台南響應古蹟日特別開放「8個文化古蹟」免費參觀，邀請民眾安排來趟古蹟一日遊！

帶「毛小孩慶生」專屬！瀚寓夏天推3300元住房專案，再送1300元蛋糕禮品組

毛孩早已成為家庭中不可或缺的一員，牠們的生日也值得留下難忘回憶。位於台大公館商圈的「瀚寓夏天」即日起至12月30日推出「寵伴慶生假期」住房專案，飼主帶著壽星毛孩入住指定房型連續兩晚，每晚3,300元起，不僅可獲得寵物鮮食品牌「汪事如意」生日蛋糕與派對組合，還能拿到「Hannahspring」生日小禮包，贈品總價值近1,300元，需於入住前5日完成預訂。此外，於10月31日前入住，還可依房客人數加贈「桃醉啤酒」，讓旅程充滿滿滿的儀式感。

便宜機票12點開搶！ 樂桃飛日本「最低1680元」　6航線優惠、北高出發都能搶

便宜機票12點開搶！ 樂桃飛日本「最低1680元」　6航線優惠、北高出發都能搶

台北101打造全台時尚新地標　10大精品與2家最強甜點齊聚，周年慶優惠超下殺

台北101周年慶向來是消費者期待的年度盛事，即日起至10月12日，將「VIP的秘密清單」概念實體化

2025光織影舞「愛麗絲夢遊仙境」８大奇幻場景曝光！　中秋、國慶連假必拍兔子洞隧道、９米高巨型愛麗絲

《愛麗絲夢遊仙境》搬進嘉義！「2025光織影舞」８大奇幻場景曝光　必拍兔子洞隧道、９米高巨型愛麗絲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。