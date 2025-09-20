「水果四大金剛」收集了沒？ 苗栗隱藏版「自駕遊免費景點」 親子打卡「巨型守護神公仔」萌翻天

玩苗栗不可錯過的自駕必踩景點，你知道嗎？！為大家推薦苗栗隱藏版卓蘭限定的「水果四大金剛」免費景點，每一尊都是「水果守護神」，超適合全家大小一起來尋找，想一次收集水梨、葡萄、柑橘、楊桃的超大公仔，真的要靠自己開車追一波「超萌打卡點」，快快筆記！

「水果四大金剛」可不是一般的小地標，而是一尊尊巨型水果公仔，結合在地特色打造，超萌又帶點霸氣，就像在卓蘭鎮散落的守護者，等著旅人來挖掘打卡，根本就是隱藏版的戶外裝置藝術！

4大水果金剛位置攻略：要成功一次蒐集齊全，可得先排好路線才不會白跑！

🍐 水梨金剛：（Google導航）

就在奉天宮旁、卓蘭堤防旁，白白胖胖超討喜。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

⭐ 楊桃金剛：（Google導航）

位於卓蘭鎮公所附近，或苗140線與白布帆產業道路交會處，閃亮登場。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

🍇 葡萄金剛：（Google導航）

在苗140縣道往內灣方向，大約30km處，紫色巨無霸超顯眼。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

🍊 柑橘金剛：（Google導航）

藏在苗52線銘珠農場旁空地，橘色造型元氣滿滿。

圖／糖甜雙姝生活日記FB授權提供

網友「糖甜雙姝」特別提醒，水果金剛們只要Google導航皆可以抵達，但由於散落在不同地區，想一次蒐集真的很適合自駕旅遊，但也要注意安全，因為有些金剛就在馬路邊或農園附近，拍美照時記得注意來車，不要為了拍照忘了顧及安全。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」