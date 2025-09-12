2025「卡比胖拉」佔領台南安平！ 12公尺巨型氣偶＋50隻水豚大軍泡湯賣萌 假日市集+燈光秀一路嗨到10月

水豚迷注意啦！台南安平即將被滿滿的「卡比胖拉」萌力大軍攻佔，12公尺超巨型氣偶加上50隻迷你水豚紙雕，即將在安平漁人碼頭療癒登場。

圖／翻攝黃偉哲FB

台南市政府觀光旅遊局宣布，「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」將於9月13日開跑，一路嗨到10月19日，正好橫跨教師節、中秋節與雙十連假，免費景點超適合規劃一趟台南小旅行。

圖／翻攝台南旅遊FB

圖／翻攝台南旅遊FB

這次活動以台灣原創IP「卡比胖拉」為主角，安平漁人碼頭周邊將出現高達12公尺的「泡湯水豚」，還有兩組5公尺高的陸上氣偶，分別是「捧著擔仔麵的坐姿水豚」與「超萌趴姿水豚」。除此之外，更有50隻水豚紙雕散落周邊，包括頂著橘子打瞌睡、眼冒愛心，以及抱著小橘子的萌樣，讓人拍到停不下來。

圖／翻攝黃偉哲FB

活動特別規劃假日市集，結合餐車、美食及文創攤位，還有限定快閃店販售「卡比胖拉」周邊，讓粉絲能把可愛的水豚娃娃帶回家。不只白天有看頭，晚上更精彩，活動期間平日18:00至20:00、假日18:00至21:00，每30分鐘就會上演一次3分鐘的燈光秀，絢麗燈光搭配水豚身影，氛圍瞬間升級！

圖／翻攝台南旅遊FB

圖／翻攝台南旅遊FB

圖／翻攝台南旅遊FB

