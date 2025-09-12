快訊

用戶數仍不到四成！立委要求5G降價 中華電信：將持續提升品質

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝賞花快報FB
圖／翻攝賞花快報FB

新北秋日必追2.4公里浪漫花海大道！ 粉嫩美人樹悄悄換上新裝，本週六9/13舉行「2025淡水美人樹健行活動」，不只有2.4公里粉紅大道能邊走邊拍美照，終點還有熱鬧的農夫市集、親子闖關活動，讓你邊健行、邊吃在地美食，親子同遊超適合！

圖／翻攝賞花快報FB
圖／翻攝賞花快報FB

「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集」活動將於周六早上8點開始，從新北市「宏龍宮」出發，沿著奎柔山路（北8鄉道）一路前行，兩側盛開的300多株美人樹、2.4公里浪漫大道美到像置身異國，終點抵達「行忠堂」，沿途紅花綠葉交織的夢幻景色，完全是必玩必拍打卡點。

圖／翻攝賞花快報FB
圖／翻攝賞花快報FB

到達行忠堂後可參農夫市集、舞台表演與親子闖關，今年市集攤位超精彩，像是「犇群牧場」的鮮奶雪糕、香醇饅頭；「阿三哥農莊」的蜂蜜燕麥司康與梅子氣泡飲，健康又解暑；「羅媽媽自然農園」推出竹筍包子、芋頭饅頭，以及沁涼的仙草茶；「忠寮社區發展協會」則帶來用有機食材做的天然手工冰棒等。現場還會限量發放3,000份「闖關卡」，完成挑戰就有機會把大獎帶回家。

活動當天更提供接駁車，從淡水捷運站、淡水行政中心站、集應廟夜市等地，都能一路直達宏龍宮與活動會場，不用開車也能輕鬆暢玩！

圖／翻攝我的新北市FB
圖／翻攝我的新北市FB

淡水美人樹賞花健行暨農夫市集

．時間：114/9/13(六) 8:00~12:00

．健行路線：宏龍宮集合 → 奎柔山路(北八線) → 行忠堂

．接駁：

-去程 (7:00~10:00 每20分鐘1班)

淡水捷運站▶淡水行政中心站▶集應廟夜市▶宏龍宮

-回程 (11:00~12:30 每20分鐘1班)

行忠堂▶宏龍宮▶集應廟夜市▶淡水行政中心站▶淡水捷運站

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

淡水 市集 賞花 花海

相關新聞

2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩

2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩

5分鐘就能登頂！ 東北角「金瓜石報時山步道」絕美陰陽海、六坑斜坡索道拍美照 含公車交通攻略

udn走跳旅遊／阿一一之食意旅遊 大家準備好跟我一起探索台灣東北角最輕鬆的山海秘境嗎？今天阿一一要帶大家衝一波金瓜石的報時山步道，你可能會想，步道？聽起來就好累阿～別擔心！這裡絕對顛覆你的想像，

悠活森鄰／走進圓山「森林方舟」遠眺山河美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到台北，你可能第一個想到的是101、士林夜市，或是滿滿人潮的西門町。但其實，在城市喧囂的背後，藏著一處融合軍事歷史及自然與豐富文化的綠色空間－圓山風景區。 圓山山腳

新北微笑山線縱走 暑假山林健行「集章送限量好禮」

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府觀光旅遊局今年暑假隆重推出「微笑山線縱走尋寶集章任務」活動，2025/07/01-2026/04/30活動結合數位科技與實體步道體驗，邀請走進新北山林上線尋寶石集徽章

2025阿里山健行必去路線：眠月線、特富野古道指南

想挑戰眠月線還是漫步特富野古道？本篇帶你深入解析阿里山兩大人氣健行路線，附入山申請教學、二日玩法、順遊景點與包車攻略，走得精彩也玩得輕鬆！

陽明山不只海芋、繡球花！瀑布就在你腳下 朝聖最新「草山觀瀑吊橋」 還有「3處活動平台」新開放

陽明山秘境清單擴列！北投「猴崁古道」完成修整後再度開放，更新設立了「草山觀瀑吊橋」及3處活動平台，值得山友或愛親山親水者到訪一探究竟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。