2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩

新北秋日必追2.4公里浪漫花海大道！ 粉嫩美人樹悄悄換上新裝，本週六9/13舉行「2025淡水美人樹健行活動」，不只有2.4公里粉紅大道能邊走邊拍美照，終點還有熱鬧的農夫市集、親子闖關活動，讓你邊健行、邊吃在地美食，親子同遊超適合！

「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集」活動將於周六早上8點開始，從新北市「宏龍宮」出發，沿著奎柔山路（北8鄉道）一路前行，兩側盛開的300多株美人樹、2.4公里浪漫大道美到像置身異國，終點抵達「行忠堂」，沿途紅花綠葉交織的夢幻景色，完全是必玩必拍打卡點。

到達行忠堂後可參農夫市集、舞台表演與親子闖關，今年市集攤位超精彩，像是「犇群牧場」的鮮奶雪糕、香醇饅頭；「阿三哥農莊」的蜂蜜燕麥司康與梅子氣泡飲，健康又解暑；「羅媽媽自然農園」推出竹筍包子、芋頭饅頭，以及沁涼的仙草茶；「忠寮社區發展協會」則帶來用有機食材做的天然手工冰棒等。現場還會限量發放3,000份「闖關卡」，完成挑戰就有機會把大獎帶回家。

活動當天更提供接駁車，從淡水捷運站、淡水行政中心站、集應廟夜市等地，都能一路直達宏龍宮與活動會場，不用開車也能輕鬆暢玩！

淡水美人樹賞花健行暨農夫市集

．時間：114/9/13(六) 8:00~12:00

．健行路線：宏龍宮集合 → 奎柔山路(北八線) → 行忠堂

．接駁：

-去程 (7:00~10:00 每20分鐘1班)

淡水捷運站▶淡水行政中心站▶集應廟夜市▶宏龍宮

-回程 (11:00~12:30 每20分鐘1班)

行忠堂▶宏龍宮▶集應廟夜市▶淡水行政中心站▶淡水捷運站

