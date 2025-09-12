聽新聞
0:00 / 0:00
2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩
新北秋日必追2.4公里浪漫花海大道！ 粉嫩美人樹悄悄換上新裝，本週六9/13舉行「2025淡水美人樹健行活動」，不只有2.4公里粉紅大道能邊走邊拍美照，終點還有熱鬧的農夫市集、親子闖關活動，讓你邊健行、邊吃在地美食，親子同遊超適合！
「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集」活動將於周六早上8點開始，從新北市「宏龍宮」出發，沿著奎柔山路（北8鄉道）一路前行，兩側盛開的300多株美人樹、2.4公里浪漫大道美到像置身異國，終點抵達「行忠堂」，沿途紅花綠葉交織的夢幻景色，完全是必玩必拍打卡點。
到達行忠堂後可參農夫市集、舞台表演與親子闖關，今年市集攤位超精彩，像是「犇群牧場」的鮮奶雪糕、香醇饅頭；「阿三哥農莊」的蜂蜜燕麥司康與梅子氣泡飲，健康又解暑；「羅媽媽自然農園」推出竹筍包子、芋頭饅頭，以及沁涼的仙草茶；「忠寮社區發展協會」則帶來用有機食材做的天然手工冰棒等。現場還會限量發放3,000份「闖關卡」，完成挑戰就有機會把大獎帶回家。
活動當天更提供接駁車，從淡水捷運站、淡水行政中心站、集應廟夜市等地，都能一路直達宏龍宮與活動會場，不用開車也能輕鬆暢玩！
淡水美人樹賞花健行暨農夫市集
．時間：114/9/13(六) 8:00~12:00
．健行路線：宏龍宮集合 → 奎柔山路(北八線) → 行忠堂
．接駁：
-去程 (7:00~10:00 每20分鐘1班)
淡水捷運站▶淡水行政中心站▶集應廟夜市▶宏龍宮
-回程 (11:00~12:30 每20分鐘1班)
行忠堂▶宏龍宮▶集應廟夜市▶淡水行政中心站▶淡水捷運站
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言