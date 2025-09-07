快訊

滿版紙鶴太浪漫！桃園神社「千鶴結び祭り」秒飛日本 中秋雙十連假必拍、必玩「月見小偷」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

感受滿滿日式氛圍不用飛日本！桃園神社今秋推出超夢幻的「千鶴結び祭り」，一路展到11月30日，整個園區都被滿滿紙鶴點綴，不僅有超浪漫的拍照場景，還結合市集、傳統習俗體驗、御朱印以及文化講座，變身最強秋日限定景點。中秋、雙十連假更有期間限定活動，想拍照打卡或體驗日式祭典氣氛的朋友千萬別錯過。

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

三大必拍造景！走進紙鶴的夢幻世界

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

桃園神社精心打造三大打卡亮點，首先是「折鶴結び牆」，滿版的紙鶴隨風搖曳，夢幻又唯美；接著是「夢鶴草原」，片片紙鶴點綴在翠綠草地間，宛如進入奇幻動畫場景；最後「鶴羽通り」將參道化身紙鶴大道，氛圍浪漫到不行，不管白天或黃昏來訪，都能拍出療癒美照。

連假限定！體驗日本「月見小偷」習俗

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

今年中秋和雙十連假，桃園神社特別推出「月見小偷」體驗，重現日本十五夜習俗，小朋友能化身小偷偷吃團子，象徵迎來好運與吉兆。活動當天還有熱鬧市集，職人手作、美食甜點通通有，讓旅人一邊拍美照、一邊感受祭典氛圍。

御朱印、和菓子、小物 收藏日式祝福

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

除了造景與祭典，神社也推出「鶴結御朱印」及千紙鶴系列小物，每日限量發行，適合收藏祈福。還能在園區內品嘗食樸製菓所推出的中秋限定和菓子《今宵の月》，搭配井上豆花、No worries Café 的甜品與咖啡，讓秋日午後的參拜散步更添悠閒。

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

七五三、文化講座 秋日活動滿滿

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

11月將迎來日本「七五三」祈福時節，桃園神社特別規劃和服體驗、御朱印、和菓子套餐等聯名企劃，讓親子也能留下滿滿儀式感的珍貴回憶。同時還有日本文化講座陸續登場，從茶道體驗到神社文化故事，帶大家跨越時空感受濃厚日式氛圍。

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

