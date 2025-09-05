吉伊卡哇迷快追！ 台南隱藏版「烏薩奇娃娃收藏展」 排滿超過100隻烏薩奇萌炸、超稀有日版近距離看到飽

身為《吉伊卡哇》粉絲，這波展覽真的不能錯過！人氣角色「烏薩奇」以無厘頭又超洗腦的「嗚啦、呀哈、蛤」聲線成功圈粉，無論是公仔、娃娃還是周邊商品，總是一上架就秒殺，甚至有稀有款被炒到上萬元。現在不用飛日本，在台南就能一次看到超過100隻烏薩奇娃娃，讓粉絲直接被萌到尖叫！

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

這場「私人的烏薩奇娃娃收藏展」藏身於台南堯平布朗尼三店B1展廳，由一位超級鐵粉「huihuitoys」親自策劃。起因於因為家人一句玩笑話「等妳收集到100隻就辦展吧！」，沒想到夢想成真！策展者從每趟日本旅行帶一隻回來，到後來瘋狂蒐集動畫、漫畫推出的各式造型，最終湊齊上百隻娃娃，才有了這場充滿熱情與夢想的展覽。

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

現場除了能近距離欣賞滿滿烏薩奇，還能看到日版限定款、超稀有版本，甚至每隻烏薩奇都有專屬的「入手方式」介紹，粉絲看了保證會心一笑。展覽更貼心準備了限量周邊商品販售，還有免費貼紙可以帶回家，誠意滿滿！

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

想要沉浸在可愛爆擊的烏薩奇世界，記得趁著展期前往，展覽將持續到 9/28，台南的吉友與兔粉們快衝吧！

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

私人的烏薩奇娃娃收藏展

．展出日期：至2025/9/28

．參觀時間：平日12:00~19:00、假日12:00~18:00

．地址：台南市中西區開山路285號 (台南堯平布朗尼三店B1)

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB授權

