萌度爆表！ 新月橋、新月廣場「兔兔Q」中秋限定打卡點 「3大氣偶」展至10月底

猜到了嗎？！ 上周請大家一起來猜一猜「雲朵AH!Q快閃新北河濱」會落腳哪裡？ 新北河濱公園即將變得萌到爆炸，因為超療癒的「兔兔Q」將於9/1正式登場啦！這是由新北市政府高灘處攜手台灣新銳藝術家 Alan Hong 打造的限定裝置藝術，以「雲朵阿Q」為靈感，特別換上中秋氛圍的兔兔造型，在新月橋及新月廣場出沒，陪大家一起慢步河岸、賞夜色。

圖／新北市政府高灘處提供

這次限定展覽從9/1至10/31，一共設置了3座巨型氣偶裝置，高度分別有4.7公尺、3.5公尺與4.2公尺。你會看到一隻兔兔Q趴在橋邊望著天空，另一隻則靜靜坐著陪伴，還有小兔子躺在漂浮的雲朵上，整個畫面萌到不行，完全就是浪漫散步與打卡必去的新亮點。

除了兔兔Q，新月橋本身就是浪漫地標！弧線優雅的橋體加上夜晚光雕效果，已經是情侶、攝影愛好者的熱門拍照景點，如今再加上萌萌的雲朵兔兔，絕對能拍出秋天最夢幻的美照。

不只如此，10月還有年度盛事 「新北濕地藝術季」 在新海濕地二期（新月橋板橋端）登場，今年主題是「種籽」，集合台灣與國際藝術家創作14組作品，把藝術與自然巧妙結合。建議大家先去新月橋找兔兔Q合照，再一路玩到濕地藝術季，療癒系秋日小旅行就這樣安排起來！

新月橋及新月廣場交通資訊

📍捷運：搭乘捷運新莊線至「新莊」站下車，2號出口離站，右轉新莊路214巷，至新莊路右轉，至武前街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達。

📍公車：搭乘235、801、802等線公車至「捷運新莊站(新莊郵局)」或「新泰路口」下車，延新泰路往堤防方向走，至碧江街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達。

📍自行開車：開車至「新月橋停車場」(可GOOGLE導航)，停好車過馬路即可到達。