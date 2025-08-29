快訊

「泰」震撼！ 泰國送「20萬張免費機票」台灣護照也能換　6家航空參與、9月起飛爽玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
泰國政府大手筆「買國際送國內」20萬張機票大放送。圖／泰國觀光局提供
泰國政府大手筆「買國際送國內」20萬張機票大放送。圖／泰國觀光局提供

太震撼！想去泰國旅遊的朋友有福了，泰國政府為了吸引更多國際旅客，直接祭出超狂好康─9月至11月推出「買國際機票送國內來回機票」活動，總計要送出20萬張免費機票，包含台灣旅客在內都能參加，等於買一張國際機票，就能多玩一個泰國城市，省下大筆交通費。

旅人到訪曼谷的熱門安排。圖／泰國觀光局提供
旅人到訪曼谷的熱門安排。圖／泰國觀光局提供

根據外媒《曼谷郵報》報導指出，這項活動適用的國內航點超豐富，除了曼谷（蘇凡納布與廊曼機場），還能飛清邁、普吉島、蘇梅島、甲米、華欣、合艾、素叻他尼、烏塔堡（羅勇-芭達雅）、孔敬與呵叻等地。

圖／曼谷航空
圖／曼谷航空

目前已有6家航空公司確定參與，包括泰國國際航空（Thai Airways）、泰國亞洲航空（Thai AirAsia）、曼谷航空（Bangkok Airways）、皇雀航空（Nok Air）、泰獅航（Thai Lion Air）與泰越捷航空（Thai Vietjet）。只要透過航空公司官網或線上旅遊平台訂購「國際機票」，並提供護照、Email與泰國住宿地址等資訊，就能免費兌換一張泰國「國內來回機票」，還附贈20公斤托運行李，根本佛心。

泰國觀光局透露，這項計畫斥資7億泰銖（約新台幣6.6億元），但可望創造高達88億泰銖（約新台幣83億元）的觀光收益。泰國旅遊與體育部長也強調，這是針對尚未購票的旅客設計的優惠，希望能帶動遊客走訪曼谷、布吉、清邁以外的城市。

泰國清邁是旅客最愛的泰國城市之一。圖／泰國觀光局提供
泰國清邁是旅客最愛的泰國城市之一。圖／泰國觀光局提供

不過，要提醒旅客，目前活動細節仍待泰國官方公布後才能確定，建議想搶便宜的旅客先耐心等候正式公告。

