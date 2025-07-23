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出國最怕這件事！ 台灣旅客韓國遺失「護照+錢包」 靠這款App神救援找回

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
一名台灣網友分享親身經歷釜山旅遊遺失護照錢包，並找回的驚險經歷。圖／shutterstock
一名台灣網友分享親身經歷釜山旅遊遺失護照錢包，並找回的驚險經歷。圖／shutterstock

出國旅遊最怕什麼？不是行李爆重，也不是迷路，而是「護照、錢包遺失」！ 最近就有一位台灣網友分享親身經歷，全家到韓國釜山旅遊竟遺失所有人的護照與錢包，眼看就要錯過回國班機，沒想到最後竟靠韓國當地人超常用的一款App神救援找回，令網友驚呼：「根本奇蹟！」

有網友在threads社群平台分享一段「釜山旅遊驚魂記」，當他在韓國釜山旅行，結帳時發現錢包不見、現金全沒，而全家人的護照也一併消失，讓他兵荒馬亂找尋一整天，他先回飯店翻遍行李、趕去駐釜山台北辦事處、甚至回到幾個曾經造訪的景點逐一搜尋，依然無功而返，眼看就要啟程返台，內心壓力爆表。

一名台灣網友分享親身經歷釜山旅遊遺失護照錢包，並找回的驚險經歷。示意圖／ingimage
一名台灣網友分享親身經歷釜山旅遊遺失護照錢包，並找回的驚險經歷。示意圖／ingimage

最後他前往海雲台的遊客中心報案，對方原本表示尚未接獲遺失物通報，但正當他心灰意冷準備轉向對面警察局時，遊客中心人員卻走來、拿出手機問他：「這是你的東西嗎？」因此發現有一個韓國人才知道的「Finding All」App，可讓旅客迅速尋找遺失物。在遊客中心工作人員的協助下，原po也因此幸運找到護照跟錢包，立志向大家分享這個「好用的App」。

他大讚這款App根本神救援，讓他在旅程最後關頭奇蹟找回重要物品，看見他分享的網友，也紛紛表示感謝「之前只知道有這Lost112警察廳遺失物品綜合指南這個網站可查尋而已，現在又知道一個新資訊，真的很讚！」而韓國遊客中心人員也透露，這款App在韓國使用率極高，但許多外國人都不知道，希望這個經驗可以幫助到更多來韓國旅遊的遊客！

這款finding all App在韓國使用率極高，但許多外國人都不知道，希望藉此幫助到更多來韓國旅遊的遊客。圖／翻攝App Store
這款finding all App在韓國使用率極高，但許多外國人都不知道，希望藉此幫助到更多來韓國旅遊的遊客。圖／翻攝App Store

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