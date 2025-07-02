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轉開就能喝！日本限定「可爾必思水龍頭」免費喝到飽、預計擴點1000座
童年幻想竟然真的實現了！日本國民乳酸飲料品牌「可爾必思」近日宣布一項超夢幻的計畫，正式推出「可爾必思水龍頭」，讓旅客只要轉開水龍頭就能喝到冰涼可爾必思！
朝日飲料旗下品牌「可爾必思」選在位於三重縣的「HOTEL VISON」推出體驗型「Calpis Spout 可爾必思水龍頭」，活動期間為2025年7月1日至9月30日，只要是飯店住客或造訪旅客，都能免費體驗轉開水龍頭、親手倒出可爾必思的樂趣。
其實2019年時，「可爾必思」為了慶祝100周年，就曾推出過這「夢幻水龍頭」。這次除了三重縣的試點，朝日飲料也宣布這並非一次性活動，而是未來幾年的長期佈局，將鎖定飯店、溫泉勝地等地廣泛鋪設，力拚2026～2030年全日本設置1,000 座可爾必思水龍頭，讓童心與集體回憶再次沸騰！
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