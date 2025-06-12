大谷翔平躍上家鄉人孔蓋！ MLB打造12大「棒球傳奇人孔蓋」致敬選手 2025棒球迷日本朝聖新路線

走在街頭竟能偶遇「大谷翔平」？美國職棒大聯盟（MLB）這波行銷太會了！將12位在美職活躍的日本球星化身街頭藝術人孔蓋，從6月16日起在全日本12個地點限時登場，不只致敬球員傳奇，還有結合AR科技、航班旅遊行程等搶攻觀光熱潮，這根本是棒球迷的夢幻巡禮路線！

圖／MLB Japan

MLB首度跨足街頭藝術領域，以日本人氣十足的「彩繪人孔蓋」為靈感，將12名活躍於美國職棒的日本球星，打造成充滿故事感的藝術人孔蓋，設置於每位球員的家鄉或成長地，傳遞「棒球是獨一無二」的精神。活動將從6月16日開跑，2週內依序揭幕。

圖／MLB Japan

這次的12款人孔蓋，由藝術家根據每位球員的成長背景、性格與職涯亮點量身訂製，首波登場的有「二刀流之神」大谷翔平、閱讀狂人菊池雄星、令和怪物佐佐木朗希。以大谷翔平為例，他的彩繪人孔蓋將設置在家鄉岩手縣奧州市，設計融合他「投打雙修」的身手，背景還藏有高中時期寫下的目標：「160公里」、「變化球」、「體能」、「品格」，滿滿逐夢精神超感人！

圖／MLB Japan

更多彩蛋來了！不只好拍、好看，現場掃描人孔蓋還會啟動AR擴增實境短片，讓球迷們能360度感受球星魅力，另外，MLB也與日本航空（JAL）合作，推出專屬旅遊行程，鼓勵大家實地走訪這些人孔蓋地點，2025必得來一場「棒球英雄巡禮」！