日本暑假機票變便宜了！ 長榮「3航點」全面降價、樂桃「飛東京」單程1880元、虎航快閃「石垣島」1599元起

2025年暑假想飛日本的民眾有福了！不只大型國籍航空頻頻推出旅展價，就連廉價航空也祭出超殺票價，東京、大阪、沖繩等熱門航點票價全面下殺，單程竟可低至新台幣2千元有找。不少網友熱議是否與「7月5日地震預言」有關，但旅遊達人指出，實際原因可能是航空運能大幅提升，加上市場競爭激烈所致。對消費者來說，都是搶機票、衝一波日本旅遊的最佳時機！

暑假機票大跳水 東京、大阪、沖繩全面降價

圖／長榮航空提供

2025年暑假期間，日本機票價格明顯下滑，尤其是東京、大阪、沖繩三大熱門城市，各家航空紛紛祭出優惠票價。旅遊達人「布萊N」指出，不論是受到廉航衝擊、還是市場供需調整，目前這三大航點的票價皆明顯下降。

長榮航空2025年夏季線上旅展近期宣布展期延長至6/13，且機票適用日期到今年12/30止，以官網查詢為例，7月中旬台北-東京來回機票僅約新台幣12,323元，飛大阪為12,421元，前往沖繩甚至只需8,425元。不只長榮，華航、ANA、日航、星宇等航空也都有類似價格，想規劃暑期赴日旅行的旅客千萬別錯過。

2025夏季線上旅展。圖／翻攝長榮航空官網

台灣虎航搶攻南國航線 直飛石垣島免轉機1599元起

台灣虎航「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起。記者黃仲明／攝影

主打小資族與度假客的台灣虎航，也在今夏推出超吸引人的「南國跳島」方案，新增台北直飛沖繩石垣島航線「石垣島機場ISG」，單程未稅價只要1,599元起。此航線不需再從那霸轉機，大幅節省時間與金錢，讓旅客能更快展開石垣島、竹富島、西表島、小濱島等地的海島假期。即起開賣至6/12的晚上11時59分，適用航班自7/17至10/25，每週四與日往返一班，飛行時間僅約1.5小時，快速便利、性價比超高，是今年夏天衝海島旅遊的新選擇。

台灣虎航「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起。圖／取自台灣虎航官網

樂桃航空限時優惠開跑 6航線低至1880元起

樂桃航空。本報資料照片

樂桃航空自6/12中午起至6/16晚間11點59分止，開跑「樂享限時促銷」活動，祭出台灣至日本多航點單程最低新台幣1,880元起的超殺票價，適用旅遊期間為2025/6/18至10/25。此次促銷涵蓋六大航線，包括台北飛東京（羽田、成田）、大阪、名古屋、沖繩，甚至高雄飛大阪也納入優惠範圍，票價像是台北-東京最低只要2,180元起，台北-沖繩更下殺至1,880元起，成為暑假日本旅遊超值首選。