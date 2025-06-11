全台唯一「社畜兔」出差高雄！ 夢時代「4米高布魯斯巨偶＋雙主題打卡區」免費逛 限定週邊+簽名會一次看

上班好苦！必朝聖全台唯一、可愛到爆表的厭世社畜兔，高雄夢時代《星期一的布魯斯出差中》主題特展現正快閃展出，不只有4米高氣偶超吸睛，還打造兩大拍照區、療癒滿點的盒玩＆周邊、還有DIY專區讓粉絲動手做專屬小物，還有限量「作者簽名繪」重頭戲，鐵粉們千萬不能錯過！

圖／翻攝夢時代購物中心臉書粉專

不可錯過的厭世臉！ 4米高布魯斯巨偶乖乖上班中

總是一臉「我不想上班」的厭世表情，這回《星期一的布魯斯》首次南下高雄，現身夢時代1F時代光廊、水池廣場等地：

📍打卡1：水池廣場有高達4米的布魯斯氣偶，抱著胡蘿蔔手機，完美呈現社畜最想躺平的一刻，粉絲一定要來跟他「貼貼」一下！

圖／翻攝夢時代購物中心臉書粉專

📍打卡2：「下班後的小酌」場景在東空橋下，打造療癒小酒吧風格，彷彿與布魯斯一起小酌放空，下班瞬間直接切換。

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📍打卡3：「只想摸魚的會議」區位於1F時代光廊，模擬開會偷懶的夢幻空間，讓你開心摸魚還能拍好拍滿！

圖／翻攝夢時代購物中心臉書粉專

當然不只好拍，快閃特展現場販售超Q的盒玩、公仔、刺繡鑰匙圈等週邊，還開放「刺繡燙片DIY專區」，提供T恤、飲料提袋、行李飄帶等配件，讓大家自選布魯斯燙片，製作屬於自己的療癒小物！

而鐵粉最期待的「MONDAY BRUCE作者簽名繪」活動，將於7/5 下午14:00-15:00在夢時代1F時代光廊登場，只要在特展商售區單日累計消費滿1,000元，即可搶限量簽繪卡1張（限前30名）。即便只要有消費也可兌換限定明信片與簽名券各1張，粉絲們記得提早卡位！

圖／翻攝夢時代購物中心臉書粉專

《星期一的布魯斯出差中》主題特展

．活動期間：即日起至2025/07/14

．活動地點：高雄夢時代購物中心 1F 時代光廊、水池廣場、東空橋

．開放時間：週一～四 11:00–22:00、週五、假日前一天 11:00–22:30、週六及連假 10:30–22:30、週日及假日 10:30–22:00