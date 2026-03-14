快訊

梳妝台之亂驚動好市多…代購女道歉推給試吃阿姨 網友怒開轟丈夫二度致歉

日職／林家正加盟火腿記者會 談經典賽與大谷翔平正面對決

回應美韓軍演？川普才盼與金正恩對話 北韓罕見發射逾10枚彈道飛彈

5大手搖上新優惠！ 大苑子鳳梨冰茶、CoCo穀麥奶茶「買1送1」 可不可茶花烏龍「第2件6折」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

手搖控的小確幸又來了！各大手搖飲品牌紛紛祭出最強新品與優惠，有大苑子最期待的「鳳梨季」回歸，獻上買一送一；可不可熟成紅茶更宣布正式更名為「可不可熟成茶行」，同步推出優雅的茶花系列。此外，迷客夏、功夫茶與CoCo也接力推出焦糖、蕎麥與擂茶新品，最低2杯只要99元，讓荷包省一波！

● 大苑子：鳳梨季登場 3/17鳳梨冰茶買一送一

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

大苑子今年嚴選屏東台農17號金鑽鳳梨，自3月16日起推出系列飲品。首波主打包括經典「鳳梨冰茶」、層次感十足的「芭梨戀人」以及清甜補營養的「鳳梨艾波」。

內行省錢注意，至3月15日，打開APP參加「春日旺來好運到」預購，指定品項5杯不到7折，每款限量100組；而3月17日當天更有「鳳梨冰茶買一送一」快閃優惠，全台限量5,000組！

● 可不可熟成茶行：新店名新氣象 茶花烏龍限時「第2杯6折」

「可不可」變身了！即起宣布改名為「可不可熟成茶行」，並將在3月17日推出全新的「茶花烏龍系列」，共有5款風味可供選擇，售價40元起。為了慶祝新系列上市，3月17日至3月23日只要至門市或電話自取，即可享新品「任選第2杯6折」。

● 功夫茶：蕎麥系列買一送一

不喝咖啡因的朋友看過來！功夫茶推出「金穀蕎麥系列」，3月16日至3月20日「金穀蕎麥茶」買一送一，CP值高到破表。

● CoCo都可：擂茶買一送一

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

CoCo都可則主打客家風味，3月18日上市「擂擂穀麥奶茶」，含有14種穀物超豐富，當天憑官方LINE領券或線上點單即享「買一送一」；3月19日再加碼「茉香凍奶綠」2杯99元。

● 迷客夏：焦糖茶沙龍系列 「1+1」99元組合

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏推出「焦糖茶沙龍」系列，首推必喝「焦糖雲朵拿鐵」，鹹甜焦糖奶霜搭配脆奇口感超療癒。即日起至3月19日，「焦糖雲朵拿鐵」現折10元只要65元；3月20日至3月26日更推出「1+1」99元組合優惠，任選焦糖脆奇紅茶搭配雲朵拿鐵或伯爵拿鐵，百元有找！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

5大手搖上新優惠！ 大苑子鳳梨冰茶、CoCo穀麥奶茶「買1送1」 可不可茶花烏龍「第2件6折」

手搖飲品牌聯手推出春季優惠！大苑子鳳梨冰茶3月17日起買一送一，可不可茶花烏龍系列第2杯6折，迷客夏焦糖飲品1+1僅99元，功夫茶與CoCo更有多款限時促銷，讓消費者享受春日美味。

限定日「買一送一」！大苑子鳳梨季登場 APP會員省更多

春夏之際，正是台農17號（金鑽鳳梨）的盛產季節。為支持在地農業，大苑子3月16日起推出鳳梨系列飲品，以新鮮鳳梨打造多款清爽飲品，今年與「循環服飾品牌EVOPURE+」合作推出鳳梨葉纖維提袋，從產地、飲品到生活用品，打造屬於台灣水果的循環價值。

巴黎名店MAISON KAYSER推「杜拜巧克力Q餅」4款限量甜點！可頌丹麥與草莓口味「每日限量 50 份」引熱議

巴黎烘焙品牌MAISON KAYSER推出四款「杜拜巧克力Q餅」期間限定甜點，每日限量50份，吸引消費者關注。新品以開心果及草莓等口味搭配，至3月31日停售，堪稱春季美食熱潮的新選擇。

菜單全面換新！7-ELEVEN「不可思議茶BAR」推4大系列新品 「開心果奶蓋茶拿鐵」必嘗

超商現調茶飲不斷進化，7-ELEVEN持續貼近手搖飲控嗜好、超前迎接夏日旺季需求，自3月18日起「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全面換上新菜單，研發4款醇韻基底茶與4大系列飲品，結合省力化的專利單杯萃茶設備與24小時供應優勢，讓消費者就近到7-ELEVEN即可享受手搖飲自由。

星巴克買一送一限時9小時！ 情人節前夕「告白」就靠這一杯

白色情人節即將到來，星巴克推出應景優惠活動，邀請民眾在節日前夕與好友分享甜蜜時刻。3月13日活動當天11:00至20:00期間，只要購買兩杯大杯（含）以上、容量與口味一致的飲料，即可享「好友分享」優惠，其中一杯由品牌招待，等同買一送一，限時9小時。

全台12家門市喝得到！台灣「Sukiya すき家」新品奶昔開賣 「蜜桃春櫻冰霜奶昔」45元開喝

夢幻粉奶昔來了！台灣「Sukiya すき家」奶昔新口味開賣，集結春日代表風味；同時，還增加了5家門市供應奶昔，能在全台12家店買到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。