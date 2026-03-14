5大手搖上新優惠！ 大苑子鳳梨冰茶、CoCo穀麥奶茶「買1送1」 可不可茶花烏龍「第2件6折」
手搖控的小確幸又來了！各大手搖飲品牌紛紛祭出最強新品與優惠，有大苑子最期待的「鳳梨季」回歸，獻上買一送一；可不可熟成紅茶更宣布正式更名為「可不可熟成茶行」，同步推出優雅的茶花系列。此外，迷客夏、功夫茶與CoCo也接力推出焦糖、蕎麥與擂茶新品，最低2杯只要99元，讓荷包省一波！
● 大苑子：鳳梨季登場 3/17鳳梨冰茶買一送一
大苑子今年嚴選屏東台農17號金鑽鳳梨，自3月16日起推出系列飲品。首波主打包括經典「鳳梨冰茶」、層次感十足的「芭梨戀人」以及清甜補營養的「鳳梨艾波」。
內行省錢注意，至3月15日，打開APP參加「春日旺來好運到」預購，指定品項5杯不到7折，每款限量100組；而3月17日當天更有「鳳梨冰茶買一送一」快閃優惠，全台限量5,000組！
● 可不可熟成茶行：新店名新氣象 茶花烏龍限時「第2杯6折」
「可不可」變身了！即起宣布改名為「可不可熟成茶行」，並將在3月17日推出全新的「茶花烏龍系列」，共有5款風味可供選擇，售價40元起。為了慶祝新系列上市，3月17日至3月23日只要至門市或電話自取，即可享新品「任選第2杯6折」。
● 功夫茶：蕎麥系列買一送一
不喝咖啡因的朋友看過來！功夫茶推出「金穀蕎麥系列」，3月16日至3月20日「金穀蕎麥茶」買一送一，CP值高到破表。
● CoCo都可：擂茶買一送一
CoCo都可則主打客家風味，3月18日上市「擂擂穀麥奶茶」，含有14種穀物超豐富，當天憑官方LINE領券或線上點單即享「買一送一」；3月19日再加碼「茉香凍奶綠」2杯99元。
● 迷客夏：焦糖茶沙龍系列 「1+1」99元組合
迷客夏推出「焦糖茶沙龍」系列，首推必喝「焦糖雲朵拿鐵」，鹹甜焦糖奶霜搭配脆奇口感超療癒。即日起至3月19日，「焦糖雲朵拿鐵」現折10元只要65元；3月20日至3月26日更推出「1+1」99元組合優惠，任選焦糖脆奇紅茶搭配雲朵拿鐵或伯爵拿鐵，百元有找！
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