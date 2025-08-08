快訊

10月起新規上路！ 「阿聯酋航空」機上全面禁用行動電源 限制僅能攜帶1顆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
飛往杜拜的旅客注意了！阿聯酋航空（Emirates）近日宣布，自2025年10月1日起，將全面禁止在機上使用行動電源，且每位旅客僅能攜帶一顆符合規定的行動電源登機。新規一出，引發許多常飛商務客與旅人討論，主要原因是航空公司為了降低鋰電池過熱與起火的風險，強化機上安全措施。

根據阿聯酋航空公告，10月起搭乘該公司航班，須遵守新規定包括：

．旅客可以攜帶一個容量低於 100 瓦時（Watt Hours）的行動電源登機。

．行動電源不得在機上為任何個人設備充電，包括手機、平板等設備。

．不得使用飛機的電源為行動電源充電。

．所有獲准運輸的行動電源必須提供容量額定值資訊。

．行動電源不可放在托運行李中(現行規定)、不得放置在飛機的頭頂行李櫃內，必須放在座位前方的置物袋，或是前方座位下方的包包內。

阿聯酋航空強調，安全是營運的核心價值之一，此次政策調整是經過全面安全審查後作出新措施，除了禁止機上使用，也要求將行動電源放在易取位置，讓受過訓練的機組人員在極少數意外發生時，能第一時間滅火。

慕尼黑—百年機械木偶與夏日花園衝浪

慕尼黑—百年機械木偶與夏日花園衝浪

酷航發布亞太旅遊白皮書 獨旅從小眾走向主流

近年來，獨旅話題在台灣年輕族群中熱度持續升高，社群平台如 Dcard、PTT 上經常出現相關討論。除了最適合獨旅的國家之外，網友也積極分享一人旅行的實際經驗，並針對住宿安全、財物防護提出建議。行程規劃與預算控制等實用資訊也引發大量交流...

以美感美味為核心的國泰航空的商務艙服務

美感一向領先群倫的國泰航空，商務艙與貴賓室的品味與細節一直是高端旅客的首選。 這回增加慕尼黑新航點，採用A350-900客機，商務艙座椅採 1-2-1反魚骨配置，確保每位旅客可直通走道，減少干擾

德國最美湖泊 人間仙境國王湖

位於德國巴伐利亞州「貝希特斯加登國家公園」內的「國王湖（Königssee）」，以翠綠清澈如鏡的湖水、峽灣般的地形，以及深厚的歷史文化聞名。19世紀末起，隨著浪漫主義風潮與阿爾卑斯山旅遊熱潮，國王湖逐

關島新景點開幕！夜晚更精彩 「杜夢夜市」匯集美食音樂周周登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】關島又有新景點囉！關島觀光局（Guam Visitors Bureau, GVB）宣布全新觀光亮點「杜夢夜市」（Tumon Night Market）於2025/07/27（日

