10月起新規上路！ 「阿聯酋航空」機上全面禁用行動電源 限制僅能攜帶1顆

飛往杜拜的旅客注意了！阿聯酋航空（Emirates）近日宣布，自2025年10月1日起，將全面禁止在機上使用行動電源，且每位旅客僅能攜帶一顆符合規定的行動電源登機。新規一出，引發許多常飛商務客與旅人討論，主要原因是航空公司為了降低鋰電池過熱與起火的風險，強化機上安全措施。

圖／取自emirates官網

根據阿聯酋航空公告，10月起搭乘該公司航班，須遵守新規定包括：

．旅客可以攜帶一個容量低於 100 瓦時（Watt Hours）的行動電源登機。

．行動電源不得在機上為任何個人設備充電，包括手機、平板等設備。

．不得使用飛機的電源為行動電源充電。

．所有獲准運輸的行動電源必須提供容量額定值資訊。

．行動電源不可放在托運行李中(現行規定)、不得放置在飛機的頭頂行李櫃內，必須放在座位前方的置物袋，或是前方座位下方的包包內。

阿聯酋航空強調，安全是營運的核心價值之一，此次政策調整是經過全面安全審查後作出新措施，除了禁止機上使用，也要求將行動電源放在易取位置，讓受過訓練的機組人員在極少數意外發生時，能第一時間滅火。

