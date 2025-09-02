彰化最新打卡點！ 千坪「芊動親子園區」免費入園 3m爬牆巨貓、三隻小豬萌翻、夢幻雲朵巴士太好拍

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權、IG@aday0530授權
圖／IG@bruce570318授權、IG@aday0530授權

貓奴快衝！ 近期爆紅的「芊動彰化親子園區」，佔地超過1000坪，不但免門票、還有免費停車，園區裡巨型「爬牆大貓」、夢幻「雲朵巴士」以及「三隻小豬的家」等裝置藝術，從白天童趣滿滿到夜晚燈光閃耀，彰化市區又多了一個免費玩樂新地標啦！

圖／IG@bruce570318授權、IG@aday0530授權
圖／IG@bruce570318授權、IG@aday0530授權

這座親子樂園由坤悅開發團隊斥資改造舊台汽客運彰化站，結合藝術與童趣的打造成親子打卡天堂。最吸睛的就是高達３公尺的「爬牆大貓」，尾巴還會隨風搖擺，超級療癒！牆面彩繪有南瓜、汽車、招財貓等立體圖案，晚上點燈後更添溫馨氛圍。

圖／IG@bruce570318授權、IG@aday0530授權
圖／IG@bruce570318授權、IG@aday0530授權

想拍童話風美照的話，「三隻小豬的家」絕對不能錯過！園區依童話打造茅草屋、木屋與磚瓦房三種場景，小豬分別穿著粉紅、藍色與黃色衣服，萌度爆表，完全就是夢幻取景地！

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@aday0530授權
圖／IG@aday0530授權

走累了還能到「貓咪巴士」休息，外觀塗上可愛貓咪彩繪，車內則是360度藍天白雲雲朵世界，還有冷氣開放，拍照打卡或乘涼，成為最舒適的拍照點。

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@aday0530授權
圖／IG@aday0530授權

「芊動彰化親子園區」距離彰化火車站只要步行10分鐘即可抵達，交通便利又不收門票，還有夜間燈光秀，每天晚上7點至9點半浪漫登場。園區預計將開放至12月底，無論是假日帶小朋友放電，或情侶來場甜蜜約會都超級適合，快揪親友來一趟彰化小旅行吧！

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

芊動彰化 親子園區

地址：500彰化縣彰化市民生路420號

Google導航: 芊動彰化親子園區

免費入園

