2025光織影舞「愛麗絲夢遊仙境」８大奇幻場景曝光！　中秋、國慶連假必拍兔子洞隧道、９米高巨型愛麗絲

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2025光織影舞《愛麗絲夢遊仙境》主題。圖／嘉義市政府提供
中秋、國慶連假去哪玩？快來嘉義一起進入童話故事裡！一年一度最受矚目的「嘉義光織影舞」將於10/4～10/19在北香湖公園登場，今年直接把迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》搬到現實，打造超夢幻８大展區，還有奇幻市集、大咖表演輪番登場，把整個嘉義都變成不夜城，成為今秋最夢幻的打卡盛事。

８大奇幻展區亮點搶先看

「2025光織影舞」由國際級設計師 Daniel Wong 操刀，以「追光的起點」為序幕，從30米沉浸式光環隧道開始，一步步掉進兔子洞世界。８大必拍展區一次看：

📍序幕・追光的起點：30米長光環隧道，彷彿掉進愛麗絲的兔子洞。

圖／嘉義市政府提供
📍花園幻境：繁花盛開的夢幻花園，跟著白兔穿梭其中。

圖／嘉義市政府提供
📍舞動潮光：人氣「牡蠣寶寶」漂浮於湖面，氣氛超萌。

圖／嘉義市政府提供
📍瘋狂茶會：放大版茶壺、茶杯錯置在長桌上，宛如夢境派對。

圖／嘉義市政府提供
📍光月疊影：５環結構交疊出水中倒影月亮，宛如空靈藝術品。

圖／嘉義市政府提供
📍愛麗絲玫影：９米高巨型愛麗絲＋60朵巨型紅玫瑰，浪漫爆棚。

圖／嘉義市政府提供
📍林間笑影：妙妙貓時隱時現的微笑與雙眼，像在和你捉迷藏。

圖／嘉義市政府提供
📍夢醒時分：穿越鑰匙孔之門，象徵故事的終章與新篇章。

圖／嘉義市政府提供
每個展區都充滿驚喜，而且平日、假日各有４場定點光影秀，燈光效果加乘，整個氛圍浪漫又好拍！

市集＋表演超有看頭

除了光影裝置，每日下午４點起還有「奇幻市集」登場，集結質感選物、手作商品、特色餐飲與花藝植栽，還設有會發光的蘑菇板凳，氛圍直接拉滿。假日更邀請大咖歌手與表演團體輪番登場，勢必再掀一波打卡熱潮，挑戰突破去年16天88萬人潮紀錄。

圖／嘉義市政府提供
2025嘉義光織影舞

．活動日期：10/4～10/19

．地點：嘉義市西區文化路600號（北香湖公園）

．點燈時間：18:00～22:00（市集16:00開始）

．光影秀時間：平日19:00、20:00、21:00、22:00；假日20:30、21:00、21:30、22:00

．活動官網：https://travel.chiayi.gov.tw/DancingofLightandShadows2025

2025光織影舞「愛麗絲夢遊仙境」８大奇幻場景曝光！　中秋、國慶連假必拍兔子洞隧道、９米高巨型愛麗絲

