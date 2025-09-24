快訊

南投打卡新地標！ 春水堂「春秋山林」新開幕　門票優惠花50元爽吃110道料理、泡足湯超Chill

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
春水堂最新力作「春秋山林」正式登場。圖／春水堂提供
春水堂最新力作「春秋山林」正式登場。圖／春水堂提供

南投最新打卡地標登場！ 珍奶始祖春水堂最新力作「春秋山林」正式登場，將茶文化、美食、生活美學結合自然山林，打造年底必訪的療癒新據點。即日起至12/31試營運期間，推出入園門票只要150元（優惠票100元），還能折抵園區消費100元，等於50元就能爽玩、喝珍奶、吃百道料理，超級划算！

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

5大空間場域一次玩

春秋山林園區結合5大空間場域。圖／春水堂提供
春秋山林園區結合5大空間場域。圖／春水堂提供

核心餐廳「山林兼味」。圖／春水堂提供
核心餐廳「山林兼味」。圖／春水堂提供

「春秋山林」位於南投國姓鄉，交通便利，從國道6號國姓交流道下來開車僅需20分鐘。整體園區結合5大空間場域，包括核心餐廳「山林兼味」、能泡足湯的「快哉亭」、集合手作體驗與選物的「山系製販所」、綠意盎然的「梅園」，以及即將登場的藝文展覽空間「秋山大雅」，讓旅人能在蟲鳴鳥語、潺潺水聲中，享受沉浸式山林體驗。

上百道新台灣融合菜超吸睛

核心餐廳「山林兼味」。圖／春水堂提供
核心餐廳「山林兼味」。圖／春水堂提供

核心餐廳「山林兼味」。圖／春水堂提供
核心餐廳「山林兼味」。圖／春水堂提供

核心餐廳「山林兼味」以開門見山為設計理念，四面引景入室，用餐就像坐落在森林裡。試營運期間一口氣推出110道「新台灣融合菜」，包含春秋山林烤鴨、蕃茄酸辣海鮮拉麵、蟹黃芙蓉豆腐、三寶飯等經典料理；飲品部分則復刻春水堂招牌珍珠奶茶、蜜香紅茶凍飲，也推出「檸香芝麻娜娜冰沙」、「松針蜜桃氣泡飲」等創意飲品，讓人耳目一新。

創意與經典飲品，左起台灣蜜香紅茶凍飲、荔枝玫瑰氣泡飲、珍珠奶茶、紅心芭樂檸檬。圖／春水堂提供
創意與經典飲品，左起台灣蜜香紅茶凍飲、荔枝玫瑰氣泡飲、珍珠奶茶、紅心芭樂檸檬。圖／春水堂提供

創意飲品，左起百香紫蘇氣泡飲、蝶豆花蜂蜜檸檬氣泡飲、松針蜜桃氣泡飲、荔枝玫瑰氣泡飲。圖／春水堂提供
創意飲品，左起百香紫蘇氣泡飲、蝶豆花蜂蜜檸檬氣泡飲、松針蜜桃氣泡飲、荔枝玫瑰氣泡飲。圖／春水堂提供

足湯、手作、選物全都有

春秋山林群山環繞之美。圖／春水堂提供
春秋山林群山環繞之美。圖／春水堂提供

想放鬆的遊客不能錯過「快哉亭」，邊泡足湯邊品茶超療癒；「山系製販所」則提供DIY手作、質感選物與輕食、雞蛋糕、霜淇淋，還能來杯山系特調咖啡度過悠閒午後。「梅園」適合散步賞景，冬天還能看到梅花盛開的美景。「秋山大雅」則規劃壺泡茶與藝文展覽，預計未來將帶來全新體驗。

能泡足湯的「快哉亭」。圖／春水堂提供
能泡足湯的「快哉亭」。圖／春水堂提供

梅園。圖／春水堂提供
梅園。圖／春水堂提供

試營運限定優惠

集合手作體驗與選物的「山系製販所」。圖／春水堂提供
集合手作體驗與選物的「山系製販所」。圖／春水堂提供

春秋山林還加碼推出試營運限定優惠，9/23-9/28期間，「山林兼味」消費滿999元可享山型抱枕299元加購價（原價520元），「快哉亭」足浴兩人同行則送「山系製販所」季節霜淇淋買一送一。趁著秋冬之際，不妨安排一趟南投小旅行，來春秋山林走走，享受美食與大自然交織的悠閒時光。

春秋山林「山林兼味」菜單。圖／春水堂提供
春秋山林「山林兼味」菜單。圖／春水堂提供

春秋山林「山林兼味」菜單。圖／春水堂提供
春秋山林「山林兼味」菜單。圖／春水堂提供

春秋山林

地址：南投縣國姓鄉北港村北原路30之16號

電話：049-2462667

營業時間：10：00～20：00（最後入園：平日18：00、假日18：30）

門票資訊：全票150元、優惠票100元（適用：7~12歲孩童、南投國姓鄉北港村民(需出示證件)、17：00後入園）、6歲以下免費

