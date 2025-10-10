快訊

行李箱塞滿「白色粉末」出境引騷動 日籍男激動喊1句 緝毒犬還清白

吃綜合維他命可能只是浪費錢？醫師揭5個保健食品須知

女童禮貌問「能不能摸警犬」碰一下就收手 牠嫌不夠秒伸爪挽留：多擼點

「女神稻田彩繪」超療癒！ 星巴克「苑裡稻香門市」開幕打卡優惠 Bearista農夫熊寶寶超萌必收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星粉快衝！ 星巴克今年首度插旗有「苗栗穀倉」美譽的苑裡小鎮，10月10日全新「苑裡稻香門市」正式開幕。最大亮點不只是在稻田旁打造特色建築，還與苑裡農會攜手合作，把經典女神Logo變身「稻田彩繪」，田野風光完美融合咖啡香氣，假期最適合來這裡拍照、喝咖啡。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

「苑裡稻香門市」整體外觀融入在地風情，以磚紅色牆面搭配仿舊設計，店內則以稻田縱橫意象延伸天花板線條，藝術牆面也呼應曬穀場景，象徵咖啡與稻米都要經歷繁複工序才能迎來豐收。門市還設置 Drive-Thru 車道服務，讓在地居民與遊客都能更便利地享受。最特別的是，門市前方的農地與苑裡農會攜手合作，將星巴克Logo巧妙化為「女神稻田彩繪」。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

為慶祝開幕，星巴克推出一系列「苑裡稻香限定商品」，門市限定周邊，包含有：「苑裡稻香馬克杯」以稻田與鄉間小路為靈感，內飾特別以稻穗勾勒「TAIWAN」字樣；「苑裡稻香隨行卡」運用網印金工藝描繪稻田景色，金色線條閃耀如陽光灑落稻穗；「女神拼接仿草編織提袋」溫潤草編拼接厚布設計，展現自然質樸風格。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

其中，超可愛擔當的「稻香農夫熊寶寶」讓Bearista 熊戴斗笠、穿吊帶褲與雨鞋，化身在地農夫，可愛爆擊！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

開幕限定優惠必追！ 自10月10日至10月14日，星巴克於「苑裡稻香門市」打卡「Meet Me @Starbucks-苑裡稻香」並上傳FB或IG，就能享有「第二杯半價」優惠；10月10日至10月23日活動期間內，凡憑當日單筆消費滿1,000元發票，即可獲得「小熊臨時停車號碼牌」乙個；當日單筆消費滿1,800元發票，即可獲得「小熊輕量晴雨傘」乙個。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

星巴克 Bearista 咖啡

相關新聞

高雄日航酒店滿週年 60組家庭「免費住」！還有指定方案抽總統套房0元、贈送招牌餐廳料理

高雄日航酒店迎來開幕一週年，特別以「周歲祭」為主題舉辦系列慶祝活動，打造專屬於飯店的一歲生日派對。酒店以「當一歲遇上一歲」為概念，邀請全台家中有一歲寶寶的家庭共度難忘時刻。活動不僅象徵飯店邁入新里程，也展現品牌注重家庭情感與溫度的理念。

「女神稻田彩繪」超療癒！ 星巴克「苑裡稻香門市」開幕打卡優惠 Bearista農夫熊寶寶超萌必收

「女神稻田彩繪」超療癒！ 星巴克「苑裡稻香門市」開幕打卡優惠 稻香馬克杯、Bearista農夫熊寶寶超萌必收

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

《米其林指南》今日正式公布首屆「全球米其林星鑰」評選結果，全球共有2,457間飯店脫穎而出，榮獲星鑰殊榮。台灣也有4間飯...

2025「國慶限定煙火」登場！南投主場迎破4萬發煙火、台北101無人機共演

為了迎接2025年雙十國慶，台灣將以雙城煙火點亮夜空。今年主場選在茶香縈繞的南投縣，串聯「世界茶業博覽會」，以「朝品茶香、夜賞焰火」為主題，於10月10日晚間8時在南投縣會展中心璀璨登場。預計施放超過4萬3千發煙火，長達40分鐘，將茶鄉山色與高空煙火交織成華麗光影，讓國民白天品茗、夜晚賞焰，一次收攬南投的節慶氛圍。

雙十國慶連假嗨翻！ 「全台10大樂園優惠」 國慶寶寶免費、小人國178元、小叮噹買1送1、義大第2人只要15元

雙十國慶限定嗨翻！ 「全台樂園優惠」一次看 小人國178元、小叮噹買1送1、義大第2人只要15元」

寶可夢迷嗨翻！ 台北101「傳說Z-A夜市祭」4天免費入場 6米高皮卡丘必拍、快龍貼紙限量送

寶可夢粉嗨翻！ 台北101「傳說Z-A夜市祭」連4天免費入場 6米高皮卡丘必拍、快龍貼紙限量送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。