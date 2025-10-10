「女神稻田彩繪」超療癒！ 星巴克「苑裡稻香門市」開幕打卡優惠 Bearista農夫熊寶寶超萌必收

星粉快衝！ 星巴克今年首度插旗有「苗栗穀倉」美譽的苑裡小鎮，10月10日全新「苑裡稻香門市」正式開幕。最大亮點不只是在稻田旁打造特色建築，還與苑裡農會攜手合作，把經典女神Logo變身「稻田彩繪」，田野風光完美融合咖啡香氣，假期最適合來這裡拍照、喝咖啡。

圖／星巴克提供

「苑裡稻香門市」整體外觀融入在地風情，以磚紅色牆面搭配仿舊設計，店內則以稻田縱橫意象延伸天花板線條，藝術牆面也呼應曬穀場景，象徵咖啡與稻米都要經歷繁複工序才能迎來豐收。門市還設置 Drive-Thru 車道服務，讓在地居民與遊客都能更便利地享受。最特別的是，門市前方的農地與苑裡農會攜手合作，將星巴克Logo巧妙化為「女神稻田彩繪」。

圖／星巴克提供

圖／星巴克提供

圖／星巴克提供

為慶祝開幕，星巴克推出一系列「苑裡稻香限定商品」，門市限定周邊，包含有：「苑裡稻香馬克杯」以稻田與鄉間小路為靈感，內飾特別以稻穗勾勒「TAIWAN」字樣；「苑裡稻香隨行卡」運用網印金工藝描繪稻田景色，金色線條閃耀如陽光灑落稻穗；「女神拼接仿草編織提袋」溫潤草編拼接厚布設計，展現自然質樸風格。

圖／星巴克提供

其中，超可愛擔當的「稻香農夫熊寶寶」讓Bearista 熊戴斗笠、穿吊帶褲與雨鞋，化身在地農夫，可愛爆擊！

圖／星巴克提供

開幕限定優惠必追！ 自10月10日至10月14日，星巴克於「苑裡稻香門市」打卡「Meet Me @Starbucks-苑裡稻香」並上傳FB或IG，就能享有「第二杯半價」優惠；10月10日至10月23日活動期間內，凡憑當日單筆消費滿1,000元發票，即可獲得「小熊臨時停車號碼牌」乙個；當日單筆消費滿1,800元發票，即可獲得「小熊輕量晴雨傘」乙個。

