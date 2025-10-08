寶可夢迷嗨翻！ 台北101「傳說Z-A夜市祭」4天免費入場 6米高皮卡丘必拍、快龍貼紙限量送

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭
圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭

寶可夢迷尖叫！《寶可夢傳說 Z-A》即將在10/16正式發售，官方特別加碼舉辦「寶可夢傳說 Z-A 夜市祭」活動，把台灣最道地的夜市文化搬到台北101水舞廣場，從10/16至10/19連續4天免費入場，不只可以搶先體驗新遊戲，還能玩夜市小遊戲、和超可愛的皮卡丘近距離互動，甚至把限量周邊免費帶回家！

圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭
圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭

6米巨型皮卡丘必打卡

圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭
圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭

活動現場將打造高達6公尺的巨型皮卡丘，成為本次最吸睛的打卡點。除了巨型裝置外，還會有身穿《寶可夢傳說 Z-A》主角服裝的皮卡丘與「台北的皮卡丘」亮相，每日舉辦見面會，粉絲可以近距離合影，留下獨一無二的回憶。

夜市遊戲＋寶可夢相遇

圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭
圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭

現場融合多款經典夜市遊戲，包括投籃球、九宮格、套圈圈、乒乓球與推杯子的5種大挑戰，完成挑戰就能集章兌換《寶可夢傳說 Z-A》限定寶可夢貼紙。而在場地四周，更有超級快龍、超級甲賀忍蛙、伊布、皮卡丘、超級噴火龍X等人氣寶可夢現身，宛如走進遊戲世界。

圖／翻攝pokemon_taiwan IG
圖／翻攝pokemon_taiwan IG

搶先試玩體驗、周邊好康一次收

《寶可夢傳說 Z-A》不僅能在現場搶先試玩，還同步開放 Nintendo Switch 2的試玩體驗區，玩家能第一時間感受最新遊戲魅力，現場也有販售服務，試玩完就能立刻帶回家展開冒險。粉絲只要加入官方LINE（@pokemon_tw）好友，就能獲得由插畫家亞拉繪製的「限量快龍貼紙」，已經是好友的玩家也能現場領取！

圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭
圖／《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭

《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭

日期：2025/10/16(四)～2025/10/19(日)

地點：台北101水舞廣場

入場方式：免費入場，部分體驗需排隊領取號碼牌

圖／翻攝pokemon_taiwan IG
圖／翻攝pokemon_taiwan IG

