「北捷x迪士尼彩繪列車」萌翻！ 4米高魯斯佛超Q登場 「捷伴萌寵派對趣」必拍亮點、限定周邊 邀你毛起來拍

台北捷運這回太萌啦！ 今年10月，北捷聯手迪士尼打造超療癒的「捷伴萌寵派對趣」活動，不只在大安森林公園站擺出4米高的魯斯佛巨偶，還有瑪莉貓、101忠狗、小姐與流氓等人氣角色一起陪粉絲拍照打卡，連淡水信義線列車也被萌寵大軍全面佔領，6節車廂全換上「貓狗主題彩繪」，搭捷運的每一站都驚喜滿滿！

「4米高魯斯佛」現身大安森林公園站

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動。圖／台灣華特迪士尼提供

台北大安森林公園捷運站再度成為打卡熱點！這次登場的是《仙履奇緣》裡那隻酷跩又搶戲的反派貓咪「魯斯佛」，化身高達4公尺、短茸毛材質打造的大型氣偶，霸氣又萌感十足。現場還有《貓兒歷險記》的瑪莉貓、《木偶奇遇記》的費加洛、《101忠狗》、《小姐與流氓》等人氣角色造景，讓粉絲一次拍個夠。

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動。圖／台灣華特迪士尼提供

只要在10/26前，活動期間到現場拍照並上傳至社群，追蹤指定IG帳號，即能兌換「魯斯佛」或「瑪莉貓」造型扇，粉絲必收！

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動。圖／台灣華特迪士尼提供

即日起至12/31，北捷也推出「迪士尼貓狗主題彩繪列車」，於淡水信義線行駛。6節車廂各有不同主題，包含魯斯佛、布魯托、費加洛、小姐與流氓、瑪莉貓、101忠狗，處處都是拍照亮點。

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動。圖／台灣華特迪士尼提供

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動。圖／台灣華特迪士尼提供

其中兩節車廂的拉環還換上「貓掌、狗掌」造型，療癒指數爆表！粉絲可下載「台北捷運Go」App 即時追蹤彩繪列車動態，快來追萌寵列車吧～

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動。圖／台灣華特迪士尼提供

迪士尼周邊限定商品＆好康活動

活動同步推出「迪士尼貓狗主題一日票禮盒」，有「魯斯佛款」與「101忠狗款」兩種選擇，內含一日票＋絨毛飲料杯套，送禮自用都超適合。現場及捷運商品館還有限量魯斯佛系列商品可入手。此外，新會員只要下載「台北捷運Go」App，輸入邀請碼「1314」完成註冊並參加指定任務，就能拿50點點數，還能用1點換95折一日票禮盒優惠券，數量有限要快搶！

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動。圖／台灣華特迪士尼提供

迪士尼再加碼：動物方城市聖誕樹

北捷也預告，為迎接《動物方城市2》上映，將在11/5至明年1/15於中山站4號出口打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，粉絲們年底還有新景點可以期待！

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》活動

●活動時間：10月3日至10月26日

●活動地點：台北捷運大安森林公園站 陽光大廳

迪士尼《捷伴萌寵派對趣》主題彩繪列車

●行駛期間：10月1日至12月31日

●行駛路線：淡水信義線

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」