科博館40歲生日快樂！ 2026年全年限定「週五午後免費逛」 三大常設展、最新特展都能看
爽省門票快看！ 國立自然科學博物館將在2026年迎來開館40週年，館方特別推出「年度限定免費方案」，從2026年1月1日到12月31日，只要在每週五下午2點到5點入館，就能免費參觀！
科博館迎接40歲歡慶送大禮！ 館長黃文山表示，推出「週五午後免費參觀」，是希望能讓更多人帶著迎接假期的心情走進展廳，開拓視野、感受知識樂趣。
三大常設展＋熱門展品一次逛滿
這次開放的免費範圍包含「生命科學廳」、「人類文化廳」與「地球環境廳」三大常設展，以及當期特展（不含收費特展）。展品橫跨恐龍、大王魷魚標本、埃及木乃伊與人型棺槨，到古代天文儀器「水運儀象臺」與古菱齒象等經典館藏，應有盡有。去年翻新的《奇幻自然》展區，以及全新登場的《大地瑰寶》礦物常設展，也都是必看亮點。
科博館40週年「週五午後入館免費方案」
．活動期間：2026年1月1日至12月31日
．免費時段：每週五下午2點至5點
．免費範圍：館內常設展示場（生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳＋當期特展）
．不適用範圍：收費特展、劇場、科學中心、植物園、以及3大園區（921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區）
