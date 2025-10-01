快訊

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

髮量決定命運！九族文化村萬聖限定「妖祭」 光頭免費入園、異色髮妝扮鬼怪送好康

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

髮量決定命運！萬聖變裝派對有了新選擇，南投九族文化村今年全新推出萬聖限定《妖祭：起源》為主題，自即日起至11月16日限定登場，結合台灣在地鬼故事、日本妖怪文化，以及原民技藝，打造沉浸式恐怖場景。最新特別規劃了髮量呼應活動，凡是「光頭」或有「繽紛髮色或全身變裝」的遊客，則會被妖魔視為同類，邀請一同踏入《妖祭》的深淵。

圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

九族文化村《妖祭：起源》主題，以「妖霧」為核心意象，白天霧氣繚繞、夜晚暗影蠢動，園區瞬間化身妖魔鬼怪的異界舞台。熟悉的恐怖傳說角色，包括林投姐、紅衣小女孩、玉山小飛俠，以及日本知名妖怪，都將在妖霧中現身。搭配村中長老與獵人的祭儀，更帶來歌舞、火舞與鬼怪變裝彩繪等多重表演，讓人一次感受視覺、聽覺的刺激體驗。

圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

另外，也祭出萬聖限定優惠，讓遊客能以最應景的「髮量關鍵造型」進場，「加入佛道陣營」：只要是「光頭」造型（需年滿18歲，禿頭、平頭與頭套不適用），即可「免費入園」；「加入妖道陣營」：若有「異色染髮」或「全身鬼怪裝扮」（需達70%頭髮或身體面積），就能獲得「妖祭樂園互動遊戲券」乙張。想挑戰靈異氛圍又能省荷包？快把握期間限定到九族文化村和百鬼同樂！

圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

九族文化村 免費入園

相關新聞

髮量決定命運！九族文化村萬聖限定「妖祭」 光頭免費入園、異色髮妝扮鬼怪送好康

髮量決定命運！九族文化村萬聖限定「妖祭」 光頭免費入園、異色髮妝扮鬼怪送好康

全台最好拍「蓋婭莊園」免費入園！10月加碼「這5地」秀證件免門票 一路開放到月底

全台最美歐風莊園「蓋婭莊園」免費入園來了！10月加碼共計「5個城市」秀證件即可免費入園，趁著天氣漸涼來趟偽出國之旅吧！

又一間熄燈！在地17年家樂福北投店突宣布只到10月底 網嘆太傷心

又一間家樂福即將熄燈！繼嘉義市家樂福北門店在上月租約到期歇業後，在地經營17年的北市家樂福北投店，也在臉書粉絲團宣布，即...

放大你的普發一萬！「買飯店送飯店」日本飯店最高折1千元 再送台灣住宿金500元

【旅奇傳媒/編輯部報導】政府普發一萬元最快10月起開放領取，大家都在想怎麼花最划算！Klook 即日起推出「放大你的萬元！買飯店送飯店」限時優惠，直接幫旅客把一萬元放大再放大。11/16前，訂購日本飯

沉浸太平山寂靜雲霧森林　乘懷舊台車穿梭林野大口森呼吸

終年氣候濕潤，雲霧瀰漫宛若仙境的太平山區面積廣達12,930公頃，目前開放的遊憩據點依序為：土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖。地形豐富多變，兼具高山與河谷之美，群山疊翠、林木蓊鬱，擁有豐富多樣的森林資源，尤以檜木、台灣山毛櫸森林最為珍貴！

台灣風味躍上世界舞台！吳寶春麥方店獲「全球純粹風味評鑑」國際殊榮

被譽為「世界四大美食獎」之一的「A.A.Taste Awards 全球純粹風味評鑑」，日前公布2025年獲獎名單，吳寶春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。