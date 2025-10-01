髮量決定命運！九族文化村萬聖限定「妖祭」 光頭免費入園、異色髮妝扮鬼怪送好康

髮量決定命運！萬聖變裝派對有了新選擇，南投九族文化村今年全新推出萬聖限定《妖祭：起源》為主題，自即日起至11月16日限定登場，結合台灣在地鬼故事、日本妖怪文化，以及原民技藝，打造沉浸式恐怖場景。最新特別規劃了髮量呼應活動，凡是「光頭」或有「繽紛髮色或全身變裝」的遊客，則會被妖魔視為同類，邀請一同踏入《妖祭》的深淵。

九族文化村《妖祭：起源》主題，以「妖霧」為核心意象，白天霧氣繚繞、夜晚暗影蠢動，園區瞬間化身妖魔鬼怪的異界舞台。熟悉的恐怖傳說角色，包括林投姐、紅衣小女孩、玉山小飛俠，以及日本知名妖怪，都將在妖霧中現身。搭配村中長老與獵人的祭儀，更帶來歌舞、火舞與鬼怪變裝彩繪等多重表演，讓人一次感受視覺、聽覺的刺激體驗。

另外，也祭出萬聖限定優惠，讓遊客能以最應景的「髮量關鍵造型」進場，「加入佛道陣營」：只要是「光頭」造型（需年滿18歲，禿頭、平頭與頭套不適用），即可「免費入園」；「加入妖道陣營」：若有「異色染髮」或「全身鬼怪裝扮」（需達70%頭髮或身體面積），就能獲得「妖祭樂園互動遊戲券」乙張。想挑戰靈異氛圍又能省荷包？快把握期間限定到九族文化村和百鬼同樂！

