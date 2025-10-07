2025新北耶誕城「這天」開城確定！ 板橋夢幻點燈為期45天、10／23主題揭曉

每年固定吸引爆量人潮！ 年底最浪漫的冬季盛典回歸，「2025新北歡樂耶誕城」即將再度點亮板橋夜空，新北市政府稍早於新北旅客粉絲專頁預告，今年耶誕城將在11/14起盛大登場，將從11/14一路閃耀到12/28，整整45天，陪大家沉浸在冬日最夢幻的氛圍中。

圖／翻攝新北旅客FB

近幾年新北耶誕城最受矚目的就是「夢幻聯名」，從迪士尼到樂高都曾合作，吸引粉絲專程來朝聖。今年的主題還沒公開，預計在10/23記者會揭曉新主題，粉絲們已經迫不及待展開「猜題大賽」，期待再度出現人氣卡通或超萌角色陪大家過節。

邁入第15年的新北耶誕城，不僅是北台灣冬季最強大活動，也是許多人年底必排的行程。今年特別的是展期自11/14至12/28，為期45天，但沒有延長到隔年1月，想去的朋友記得把時間空出來、準備先卡位！

圖為「2024新北歡樂耶誕城」活動示意圖。圖／新北市觀旅局提供

2025新北歡樂耶誕城

日期：2025/11/14至2025/12/28

