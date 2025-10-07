快訊

華航秋冬促銷「全航線65折」！ 「日韓楓葉預測」攻略先參 再推香港來回3999元、東京1.1萬起、釜山萬元有找

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
韓國賞楓季約於10月中下旬開跑，赴韓追楓搭華航，最低9千有找。圖／易遊網提供
韓國賞楓季約於10月中下旬開跑，赴韓追楓搭華航，最低9千有找。圖／易遊網提供

搶便宜機票快衝！　易遊網獨家攜手中華航空，即日起至10月16日推出「華航全航線65折」超殺優惠，不僅票價最低萬元有找，還能抽中【台北－鳳凰城】來回機票1張。此次促銷適用出發日一路到2026年3月31日，等於年底聖誕跨年、春節與228連假都能用優惠票價搶到手。

每週三加碼開搶華航香港機票，來回含稅一口價只要3,999元。圖／易遊網提供
每週三加碼開搶華航香港機票，來回含稅一口價只要3,999元。圖／易遊網提供

易遊網還祭出「機票狂歡日」加碼活動，每週三上線就有機會搶折扣碼最高現折800元。特別是10月8日與10月15日上午11點，華航香港來回機票將限時推出「3,999元含稅一口價」，每檔僅限量15張，超值票價將引爆秒殺。

2025日本楓葉預測攻略。圖／易遊網提供
2025日本楓葉預測攻略。圖／易遊網提供

接近10月下旬至12月中旬的日韓賞楓季登場，易遊網也整理出「日韓楓葉預測攻略」供旅客參考。日本部分，11月中旬北海道率先轉紅，至12月一路延伸至各大城市，東京來回含稅11,929元起、大阪12,569元起。若想避開人潮，推薦鹿兒島的「霧島神宮」和「曾木瀑布」，賞楓票價只要9,351元起。韓國則從10月中下旬開始進入最佳觀賞期，首爾、釜山的票價最低9千元有找，輕鬆入手！

2025韓國楓葉預測攻略。圖／易遊網提供
2025韓國楓葉預測攻略。圖／易遊網提供

除了日韓，東南亞航點同樣划算，像是台北－曼谷來回含稅7,830元、胡志明市7,181元，最低8千元有找。想要海島度假，也可選擇華航直飛的帛琉，來回票價13,964元起。長程線部分，美國舊金山、西雅圖不到2萬4千元即可成行；若想飛往南半球體驗不同風情，雪梨票價也僅26,396元起。

高CP值航點推薦東南亞曼谷，華航票價最低免8千。圖／易遊網提供
高CP值航點推薦東南亞曼谷，華航票價最低免8千。圖／易遊網提供

另外，雄獅旅遊也宣布自即日起至11月10日舉辦「ITF線上旅展」，只要加入會員就能領萬元大禮包，每天登入還可抽「大阪自由行」或「泰國6日遊」等大獎，還有國內行程買一送一、訂房滿額折扣、買機票抽iPhone等活動，吸引旅客同步搶好康。

