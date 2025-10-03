炭治郎、禰豆子陪你喝手搖！ 日出茶太×《鬼滅之刃》聯名登場　12款盲卡、變色杯周邊 最低49元起必收藏

鬼減迷出動啦！人氣手搖飲品牌「Chatime日出茶太」再度祭出跨界驚喜，即日起至11月16日限時推出《鬼滅之刃》聯名活動，不僅有炭治郎、禰豆子等人氣角色躍上飲品杯身，還能用最低49元加價購入手限量周邊，動漫迷們一定要追。

圖／日出茶太提供

這次聯名活動把鬼殺隊四大人氣成員竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助直接搬上杯身，以隨機形式出杯，粉絲每次購買都能體驗「盲盒開箱」的驚喜感。更吸睛的是，台北天成與信義威秀兩間門市換上鬼滅專屬設計，粉絲還能現場打卡合影，宛如走進《鬼滅之刃》無限城。

圖／日出茶太提供

凡單筆消費滿89元，即可加購限量周邊最低49元起 盲卡、鑰匙圈到變色杯全都有：

．「49元組合」：盲包角色收藏卡＋貼紙，共12款角色，包含九柱與上弦強敵，等於集結鬼殺隊完整名冊。

．「99元組合」：立體鑰匙圈＋貼紙，細緻重現炭治郎日輪刀、禰豆子竹筒、善逸羽織、伊之助野豬頭等特色。

．「199元組合」：感溫變色杯＋貼紙，倒入冰飲瞬間，角色周圍圖案幻化成繽紛色澤，還附環保吸管，收藏又實用。

圖／日出茶太提供

鬼滅齊聚的聯名貼紙同樣不容錯過！人氣角色全收錄包含水柱富岡義勇、蟲柱蝴蝶忍、戀柱甘露寺蜜璃、霞柱時透無一郎等人氣角色，甚至鬼王鬼舞辻無慘、上弦三大強敵黑死牟、童磨、猗窩座也登場，讓粉絲一次蒐集正反派全明星陣容。

圖／日出茶太提供

