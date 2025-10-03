火影迷快衝！ 「一樂拉麵」《火影忍者》台北首店開幕　鳴人生日套餐送免費拉麵券、特典卡必收

火影迷集合！全球動漫迷最熟悉的經典場景《火影忍者》「一樂拉麵」正式來台，台北城中首店將於10月3日盛大開幕，店內完整還原動畫中的招牌與裝潢，讓粉絲一踏進去就像回到鳴人日常的木葉忍者村，更在開幕期推出「鳴人生日月限定活動」，滿滿感動一次收藏。

圖／一樂拉麵提供

為迎接鳴人10月生日月，店內推出期間限定「鳴人生日套餐」，主餐是份量十足的「叉燒味噌豚骨拉麵（大盛）」，濃郁豚骨湯頭結合味噌，搭配厚切炙燒叉燒、糖心蛋與青蔥，還原鳴人最愛的味道。再配上一杯「九喇嘛模式特調飲品」，柑橘基底融合辣味薑氣泡與金箔點綴，宛如尾獸查克拉般奔放，喝起來辛香刺激，視覺與味覺雙重爆擊。

圖／一樂拉麵提供

圖／一樂拉麵提供

點套餐還能再拿一張「招牌豚骨拉麵兌換券」，活動後至2025年12月31日前皆可回店免費換取，猶如動畫中「一樂大叔的祝福」般超有儀式感。

凡購買鳴人生日套餐，都會附贈生日專屬特典卡，卡片設計靈感來自鳴人的經典造型，還會分批推出，讓粉絲收集更多回憶。若內用後在 Google 地標留下評論與生日祝福語，還能再獲得「火影風味小菜三選一」，包括韓式泡菜、涼拌海帶芽或涼拌牛蒡絲，讓用餐更有參與感。

圖／一樂拉麵提供

作為鳴人成長過程中最重要的場景，「一樂拉麵」承載的不只是食物，更是友情與羈絆。這次台北城中店完整1:1重現動畫場景，吧檯、招牌、老闆身影全都到位，讓粉絲不必出國，就能沉浸在熟悉的火影世界。這個10月，不妨約上好友，一起為鳴人慶生，重溫那些熱血的忍道回憶。

圖／一樂拉麵提供

【火影忍者一樂拉麵 台北城中店】

地址：台北市中正區開封街一段8號2樓

電話：02-23820187

營業時間：週一至週日 11:00-21:00（最後供餐 20:30）

圖／一樂拉麵提供

