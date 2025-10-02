省錢吃速食快衝！ 漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折、頂呱呱賞月桶中秋必收
吃貨們快筆記！ 為了讓大家聚餐不傷荷包，多家速食品牌聯手推出超殺優惠，包括漢堡王祭出現省超過2700元的「歲末歡慶優惠券」；21風味館歡慶30周年，推出烤雞、炸雞最低43折起；而頂呱呱則應景中秋祭出限定賞月桶與雙人餐，省錢吃速食快衝！
漢堡王「歲末歡慶優惠券」
「漢堡王」自即日起至12月31日推出「歲末歡慶優惠券」，共有6大系列優惠，像是「5大夯品加1元多1件」，雞塊、辣薯球、薯條、中杯飲料等都能以超值價格加購。
小資族必收的「1+1自由配」則有35種組合，統統只要69元；人氣「兩堡任選自由配」更能以129元入手2款經典堡，如小華堡、花生培根牛肉堡。除此之外，還有雙堡組合99元起、單人餐109元起、雙人餐189元起，最高享49折優惠，整張券現省2,723元，數量有限售完為止。
21風味館「30周年優惠」
「21風味館」迎來30周年，祭出年度超殺活動！烤雞系列全面下殺，香草烤半雞178元（原價285元）、香草烤全雞350元（原價530元），都是7折再折21元；人氣「香脆炸雞桶5入」則特價262元，比原價375元划算許多。
同時還有超值配餐優惠，紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵也只要30元，折扣低至43折起，優惠持續至11月11日，部分門市不適用。
頂呱呱「中秋限定賞月餐」
中秋節聚餐怎能少了炸雞？「頂呱呱」自即起至10月6日推出應景優惠。主打「8塊雞賞月桶」，含4隻雞腿與4塊炸雞，原價500元、特價359元，等於72折優惠，還可加價4元升級辣味炸雞。
另一款「無敵賞月雙人餐」，包含無敵烤腿、炸雞、雞腿、呱呱包、地瓜薯條與兩杯中杯可樂，原價459元、特價319元，現省140元，還能加價10元升級辣味口味。活動全台部分門市適用，民眾記得把握機會。
