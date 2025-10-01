快訊

「國際咖啡日」必收懶人包！ 星巴克、摩斯「買一送一」 全家、85℃、10000coffee「第二杯半價」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者
圖／業者

每年10月1日是「國際咖啡日」，各大超商、連鎖咖啡品牌都不缺席，紛紛推出買一送一、第2杯半價、寄杯優惠等好康，咖啡控趁這波囤起來最划算！不管你是星巴克愛好者、手搖咖啡派，還是便利商店咖啡支持者，都能在這一天找到專屬驚喜。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

● 7-ELEVEN

7-ELEVEN於10/1推出CITY CAFE特選美式、特選拿鐵「買2送2」活動；10/1至10/6再加碼會員限定優惠，包含特大拿鐵2杯100元、特大美式3杯100元、CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶2杯100元等組合。

Let’s Café「瓜地馬拉安提瓜」咖啡新上市。圖／全家便利商店提供
Let’s Café「瓜地馬拉安提瓜」咖啡新上市。圖／全家便利商店提供

全家

全家Let’s Café推出第十款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」，即日起至10/28單品咖啡第2杯半價、經典咖啡大杯以上第2杯79折，APP同步推出跨店取多杯組優惠，最低67折起。

圖／萊爾富
圖／萊爾富

● 萊爾富

萊爾富10/1至10/28大杯熱卡布奇諾優惠價45元，大杯美式下殺35元。

圖／美廉社提供
圖／美廉社提供

● 美廉社

美廉社則祭出10/1～10/3「三商咖啡日」限定，大杯濃萃美式／拿鐵買二送三。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

● 星巴克

星巴克於9/30、10/1舉辦「好友分享日」，11:00～20:00購買兩杯大杯以上同品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡

摩斯漢堡10/1～10/3推大杯摩斯咖啡買一送一，中杯拿鐵第二杯加購10元；另外還有「COFFEE LIFE咖啡生活小卡」限量贈送。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

● 85℃

85℃ 10/1當天購買任一水果系列咖啡，第2杯半價，蜜桃冰美式最受討論，平均一杯只要56元。

圖／CAMA CAFE提供
圖／CAMA CAFE提供

● CAMA CAFE

9/26～10/6 CAMA CAFE會員寄杯享「買10送1」，官網電商也同步推出箱購優惠。

圖／TEN THOUSAND official IG@tenthousand_coffee
圖／TEN THOUSAND official IG@tenthousand_coffee

● Ten Thousand Coffee（京站）

10/1限定美式咖啡第2杯半價，上班族喝咖啡也能小確幸。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡

10/1～10/3於指定門市單筆消費滿300元並登錄會員，可於10/8獲得咖啡兌換券乙張（限用至10/22）。

