抹茶控嗨爆了！京都「神級超特濃抹茶名店」即將登台 快閃時間、地點搶先曝光
抹茶控注意！京都抹茶名店「八十八良葉舍」即將登台，帶來最正宗的京都風味抹茶文化，超短期快閃只有三天，記得設好提醒才不會錯過。
台灣抹茶市場熱絡，來自京都的抹茶專賣店「八十八良葉舍」將於10月快閃登台，短暫落腳大倉久和大飯店，快閃期間為10/11至10/13，限時僅三天，免飛日本就能品味到結合微苦茶香與醇厚奶香的名品「抹茶拿鐵」。
「八十八良葉舍」近年人氣直升，是許多人到京都必訪的名店，以「超特濃抹茶」廣受抹茶控青睞，除抹茶飲品外，「超濃抹茶冰淇淋」同樣是探店必點。台灣抹茶控可要把握難得機會，朝聖非凡的「超特濃抹茶」。快閃販售品項依現場為準。
八十八良葉舍 快閃資訊
快閃期間：2025/10/11～10/13
地點：大倉久和大飯店
