快訊

用戶數仍不到四成！立委要求5G降價 中華電信：將持續提升品質

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

韓國爆紅優格冰淇淋 「YOAJUNG」要來台灣了！首店選址曝光，韓星同款甜點即將登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自YOAJUNGig粉絲團
圖／取自YOAJUNGig粉絲團

韓國近期竄紅的優格冰淇淋品牌「YOAJUNG」即將在台北小巨蛋設立第一家門市，讓喜愛韓流與甜品的民眾掀起高度討論。品牌強調以優格為基底搭配多元配料，從水果、蜂巢到堅果、餅乾與醬料，讓消費者能自由創造專屬口味。憑藉著酸甜爽口、不易產生負擔的特色，YOAJUNG 去年在韓國一躍成為年輕族群的排隊名店，話題延燒至日本、新加坡，如今終於輪到台灣粉絲嘗鮮。

圖／取自YOAJUNGig粉絲團
圖／取自YOAJUNGig粉絲團

圖／取自YOAJUNGig粉絲團
圖／取自YOAJUNGig粉絲團

YOAJUNG 的魅力不僅來自冰品本身，也因為多位韓國明星的喜愛而人氣持續升溫。包括女子團體 NMIXX 的成員 Haewon、饒舌歌手 Jay Park，以及新生代男團 RIIZE 的 Sungchan，都曾公開分享對 YOAJUNG 的偏愛，掀起「明星同款」的風潮。無論是在社群平台打卡，或是在粉絲間交流，YOAJUNG 的優格冰淇淋早已超越單純甜點，成為一種潮流象徵，也帶動一股跟風嘗試的熱潮。

圖／取自YOAJUNGig粉絲團
圖／取自YOAJUNGig粉絲團

這次登台首店選址於台北小巨蛋商圈，雖然確切開幕日期尚未公布，已經引發不少討論。YOAJUNG 不只是提供冰淇淋，而是營造一種能夠「自己動手搭配、專屬定制」的用餐樂趣。台灣消費者未來也能親自體驗韓星曾經大推的優格冰淇淋組合，無論是追求輕盈口感或是喜愛濃厚配料，都能找到適合的搭配方式。隨著開幕日腳步逼近，這場跨國甜點熱潮，勢必將在台北再掀一波新話題。

圖／取自YOAJUNGig粉絲團
圖／取自YOAJUNGig粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜點 冰品 冰淇淋 新加坡 台北小巨蛋

相關新聞

韓國爆紅優格冰淇淋 「YOAJUNG」要來台灣了！首店選址曝光，韓星同款甜點即將登場

韓國近期竄紅的優格冰淇淋品牌「YOAJUNG」即將在台北小巨蛋設立第一家門市，讓喜愛韓流與甜品的民眾掀起高度討論。品牌名稱取自「優格冰淇淋的公式」之意，強調以優格為基底搭配多元配料，從水果、蜂巢到堅果、餅乾與醬料，讓消費者能自由創造專屬口味。憑藉著酸甜爽口、不易產生負擔的特色，YOAJUNG 去年在韓國一躍成為年輕族群的排隊名店，話題延燒至日本、新加坡，如今終於輪到台灣粉絲嘗鮮。

跟著咖啡風味去旅行！星巴克首度在台推出「在地區域限定飲品」

星巴克台灣市場首度推出「TAIWAN COFFEE JOURNEY」企劃，以在地區域限定飲品，邀請民眾一同展開全新的咖啡...

新加坡人氣咖啡廳「Alchemist」也來了！成功進軍東京 下一站台北連開2門市 「全新店址、內裝風格」搶先曝光

新加坡人氣咖啡廳也要來了！不只日本咖啡品牌，新加坡精品咖啡「Alchemist」即將登陸台灣，兩間門市店址搶先曝光，更新台北人的跑咖清單。

手搖杯身新聯名！ 清心福全「變種吉娃娃開學日常」太療癒、if椰子水×五桐號「生椰抹茶奶霜」爆紅

手搖杯身新聯名！ 清心福全「變種吉娃娃開學日常」太療癒、if ×五桐號「生椰抹茶奶霜」爆紅

草莓控必搶！ 台北「最強草莓蛋糕」預購日公布　「爆量雙層草莓、極緻生乳款」秒殺開搶

草莓控必搶！ 台北「最強草莓蛋糕」預購日公布　「爆量雙層草莓、極緻生乳款」秒殺開搶

抹茶控暴動！辻利茶舖「抹茶版奶油烤年糕」首開賣 搭配「神級沾醬」超無敵 台中快閃「獨家買一送一」必衝

台中抹茶控必衝！抹茶名店「辻利茶舖」即將快閃台中，不僅有獨家買一送一優惠，還帶來新品「抹茶版奶油烤年糕」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。