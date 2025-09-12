韓國爆紅優格冰淇淋 「YOAJUNG」要來台灣了！首店選址曝光，韓星同款甜點即將登場

韓國近期竄紅的優格冰淇淋品牌「YOAJUNG」即將在台北小巨蛋設立第一家門市，讓喜愛韓流與甜品的民眾掀起高度討論。品牌強調以優格為基底搭配多元配料，從水果、蜂巢到堅果、餅乾與醬料，讓消費者能自由創造專屬口味。憑藉著酸甜爽口、不易產生負擔的特色，YOAJUNG 去年在韓國一躍成為年輕族群的排隊名店，話題延燒至日本、新加坡，如今終於輪到台灣粉絲嘗鮮。

圖／取自YOAJUNGig粉絲團

圖／取自YOAJUNGig粉絲團

YOAJUNG 的魅力不僅來自冰品本身，也因為多位韓國明星的喜愛而人氣持續升溫。包括女子團體 NMIXX 的成員 Haewon、饒舌歌手 Jay Park，以及新生代男團 RIIZE 的 Sungchan，都曾公開分享對 YOAJUNG 的偏愛，掀起「明星同款」的風潮。無論是在社群平台打卡，或是在粉絲間交流，YOAJUNG 的優格冰淇淋早已超越單純甜點，成為一種潮流象徵，也帶動一股跟風嘗試的熱潮。

圖／取自YOAJUNGig粉絲團

這次登台首店選址於台北小巨蛋商圈，雖然確切開幕日期尚未公布，已經引發不少討論。YOAJUNG 不只是提供冰淇淋，而是營造一種能夠「自己動手搭配、專屬定制」的用餐樂趣。台灣消費者未來也能親自體驗韓星曾經大推的優格冰淇淋組合，無論是追求輕盈口感或是喜愛濃厚配料，都能找到適合的搭配方式。隨著開幕日腳步逼近，這場跨國甜點熱潮，勢必將在台北再掀一波新話題。

圖／取自YOAJUNGig粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」