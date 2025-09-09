1次吃得到星馬泰越港韓料理！瓦城首創跨國「Yabi Kitchen」新店開幕了，限時來店免費吃「檳城炒粿條」

瓦城集團旗下最新品牌 「YABI KITCHEN」 於台北信義區 DREAM PLAZA 新店盛大開幕，主打「亞洲旅行風味」，一次集結新加坡、馬來西亞、越南、港式、泰國及韓國等跨國料理特色，讓饕客在城市中就能展開一場異國美食之旅。

圖／取自YABI KITCHEN 臉書粉絲團

餐廳設計以現代感融合南洋元素，從空間氛圍到料理細節都帶有異國情調。菜單橫跨多國風味，例如來自 馬來西亞的檳城香炒粿條，以鮮蝦與臘腸搭配鑊氣炒香，鹹香滋味令人難忘；新加坡辣椒螃蟹帶來鮮美與辛香的雙重衝擊；或泰式綠咖哩則以椰奶與辛香料打造出酸辣平衡；同時也融入台灣在地元素，推出兼具創意與親切感的特色料理。

圖／取自YABI KITCHEN 臉書粉絲團

圖／取自YABI KITCHEN 臉書粉絲團

為慶祝新店登場，即日起至 9 月 15 日推出「好友見面禮」，凡到店用餐並加入 WA10 會員，即可免費獲贈一份 檳城香炒粿條。這道招待佳餚不僅展現馬來西亞經典街頭風味，也成為揭開「亞洲旅行」序幕的最佳第一站。

圖／取自YABI KITCHEN 臉書粉絲團

YABI KITCHEN DREAM PLAZA門市位於台北市信義區松高路11號4樓，交通便利，鄰近捷運市政府站。無論是家庭聚餐、情侶約會或好友聚會，皆能在此感受五國風味交織的舌尖震撼，立即訂位就能開啟一段充滿驚喜的跨國味蕾旅程吧！

