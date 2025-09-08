連續2天「拉麵全品項半價」！「屯京拉麵」14週年慶來了 道地拉麵、沾麵任你選

道地拉麵半價開吃！來自東京池袋的「屯京拉麵」登台14週年，特別祭出連續2天「拉麵全品項半價」，全台門市一次看，就近省荷包吃起來。

主打東京豚骨醬油拉麵的「屯京拉麵」來台14週年，於9/10、9/11兩日推出「拉麵全品項半價」優惠，不論是拉麵還是沾麵都能選，內用限定，還可加點95元與125元套餐吃得更滿足。需注意的是，半價活動僅接受現場候位，不提供訂位；優惠品項不包含拉麵配料，更多詳情依各店公告為準。

「屯京拉麵」目前在台擁有六家門市，分別位於雙北、新竹及台中。除週年慶半價外，即日起至9/24，新竹巨城店限定「三人獨家套餐」特價1100元（原價1450元），含拉麵三碗、特製炸雞塊一份、小魚涼拌豆腐一份，拉麵口味有超值東京豚骨拉麵、奶油玉米味噌拉麵、麻辣豚骨叉燒拉麵等3種可選擇。

屯京拉麵 門市資訊

台北信義店：台北市信義區松高路12號 新光三越A8館B2F

台北中山店：台北市中山區中山北路一段141號

台北站前店：台北市中正區忠孝西路一段38號 凱撒大飯店B1F

林口三井店：新北市林口區文化三路一段356號 MITSUI OUTLET PARK林口2F

新竹巨城店：新竹市東區中央路229號 遠東巨城購物中心5F

台中LaLaport店：台中市東區進德路600號 MITSUI SHOPPING PARK LaLaport台中 北館5F

