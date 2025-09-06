星巴克買1送1！連續三天、每日11點起開喝 還有免出門「人氣星冰樂雙杯199」聰明點

星巴克買一送一！星巴克好友分享再一波，本次針對星禮程會員推出「連續3天買1送1」，簡單加入會員就能享有比平時更多的福利優惠。

星巴克又有買1送1！9/8至9/10每日11:00-20:00，星禮程會員至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠飲品除雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料外，其餘皆適用。

值得注意的是，該活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，以及部分門市不參與，詳情請見官網說明。

此外，即日起至9/9，使用外送平台foodpanda點購兩杯大杯(含)以上「馥列白、冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂」可享第2杯半價；同樣至9/9，使用外送平台foodomo點購兩杯大杯「巧克力可可碎片星冰樂、蜜柚紅茶、那堤、香草風味星冰樂」則享雙杯優惠價199元。免會員、不出門也能爽喝星冰樂。

星巴克 星享成雙 好友分享

活動日期：2025/9/8～9/10

優惠內容：活動期間11:00-20:00，星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料享買一送一

注意事項：需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取

