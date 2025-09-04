「咖啡爽節」週末登場！匯聚咖啡比賽、市集與人氣餐車打造台北秋日限定咖啡盛典

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

一年一度的咖啡盛事「咖啡爽節」將於 9 月 6 日至 9 月 7 日在臺北市客家文化主題公園熱鬧登場，結合國際賽事、市集與講座，帶來全方位的咖啡體驗。今年活動集結四大國際咖啡賽事，邀請國內外好手同場競技；現場更有超過 50 個咖啡與茶飲品牌進駐，搭配 30 多個有機與客家小農攤位，讓民眾一邊品嚐職人手沖與特色飲品，一邊探索在地食材的魅力，體驗最道地的咖啡文化氛圍。

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

除了比賽與展攤，咖啡爽節最受矚目的就是美食市集。今年特別邀來多台人氣餐車輪番進駐，包括 Taugamma 頭家嬤美式煙燻BBQ 與 Celebread 酸種麵包聯名推出限定開放式三明治，現場可自由搭配不同麵包與肉品，濃郁煙燻香氣令人食指大動。來自南義風味的 River&Truck 披薩車 則以 12 小時低溫發酵麵團與 500 度高溫窯烤，帶來外脆內軟的現烤披薩；主打蔬食的 FASTARIAN 雨林蔬食料理 推出大份量漢堡，翻轉民眾對素食的既有印象，而人氣餐車 Devil&Angel 惡魔天使 則以招牌捲餅再度吸引老饕排隊。

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

活動兩天皆於上午 10 點開放，週日將提前於下午 5 點半結束。地點位於交通便利的臺北市客家文化主題公園，距離捷運台電大樓站僅步行 5 分鐘。主辦單位表示，希望透過咖啡、餐飲與在地小農的跨界結合，讓更多人感受咖啡文化的多元樣貌。從一杯咖啡到一口餐點，咖啡爽節不僅是一場比賽，更是屬於全台咖啡迷的秋日盛典，趕快揪團一起喝咖啡吃美食！

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

