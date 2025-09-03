聽新聞
大杯美式只要20元！上班族必搶 美廉社「濃萃系列買2送3」 最省「咖啡優惠」一次收
上班族「續命咖啡」買2送3！比買一送一強，美廉社「三商咖啡日」登場，一日限定「濃萃美式、濃萃拿鐵」買2送3，平均最低每杯僅20元，能先囤起來慢慢喝。
不輸超商咖啡！美廉社打造「巷口咖啡」並將每月3日訂為「三商咖啡日」，今(3)日推出APP隨買隨取限定「濃萃美式、濃萃拿鐵」大杯買2送3優惠，總價算下來，濃萃美式5杯只要100元、濃萃拿鐵5杯也僅需120元，提供寄杯超貼心。
除此之外，即日起至9/16，美廉社還推出「大杯濃萃鮮奶拿鐵（原價60元）+POCKY巧克力棒（市價38元）」組合價59元，還能自帶環保杯再省5元。另有「買大杯經典美式送2顆茶葉蛋」特價39元，以及「買大杯鮮奶拿鐵送2顆茶葉蛋」特價49元，優惠詳情依各門市現場為準。
