快訊

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

體重狂掉10公斤！彭振聲坦言認罪心中想要交保：能活下來已不容易

地牛翻身！下午高雄規模3.9地震 花蓮也有規模3.7地震

水蜜桃控快把握！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」9／4限量回歸 全台僅15,000杯

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
大苑子「梨山水蜜桃雪沙」回歸。圖／大苑子提供
大苑子「梨山水蜜桃雪沙」回歸。圖／大苑子提供

水蜜桃控注意啦！大苑子有著「水蜜桃界愛馬仕」美譽的夢幻飲品「梨山水蜜桃雪沙」將在9月4日限量回歸，全台92家指定門市同步販售，只有15,000杯，想喝手腳真的要快！

大苑子「梨山水蜜桃雪沙」回歸。圖／大苑子提供
大苑子「梨山水蜜桃雪沙」回歸。圖／大苑子提供

《梨山水蜜桃雪沙》（95元／大杯）嚴選來自台中梨山、海拔1956公尺的頂級水蜜桃，果香濃郁、甜而不膩的特色，果肉更是細緻多汁。大苑子以獨家工法製成雪沙，喝起來清爽滑順、入口即化，把水蜜桃的夢幻滋味完整封存的甜美盛宴，於92家門市開賣。

同步推出限定甜品「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」。圖／大苑子提供
同步推出限定甜品「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」。圖／大苑子提供

除了雪沙之外，大苑子還同步推出限定甜品「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」（60元／杯），選用玫瑰蜜桃果醬搭配蘋果丁，融合許慶良經典鮮奶酪，口感綿密細緻，還是低糖配方。這款鮮奶酪將於全台78家門市販售，甜點控絕不能錯過。

大苑子「梨山水蜜桃雪沙」回歸。圖／大苑子提供
大苑子「梨山水蜜桃雪沙」回歸。圖／大苑子提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

大苑子

相關新聞

水蜜桃控快把握！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」9／4限量回歸 全台僅15,000杯

水蜜桃控快衝！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」9／4限量回歸 全台僅15,000杯

CoCo葡萄柚果粒茶買1送1！必勝客、bb.q、摩斯 開學統統享優惠

開學了！即日起至9月30日，摩斯漢堡推出「開學超值省」系列優惠。兩款元氣早餐組合「玉子珍珠堡＋冰紅茶」、「摩斯豬排堡＋冰...

不是月餅！5間「中秋甜點禮盒」吃得到茶香布朗尼、蛋黃酥生乳捲

中秋不只有月餅！伴隨中秋佳節即將到來，包括「海邊走走」、「open it.」、「亞尼克」、「楓糖男孩」、「coco.Br...

青鳥旅行「蛋捲中秋禮盒」優惠必看！滿額84折起，再贈蛋捲禮盒免費吃

中秋佳節將至，人氣品牌「青鳥旅行」再度搶攻送禮市場，推出全新主題「極光秘語」系列禮盒。今年主打【經典鹹甜】與【真巧系列】，一次收錄多款灌餡蛋捲，外層香酥餅皮與飽滿內餡完美融合，讓每一口都充滿驚喜。代言人楊謹華最愛的「原味肉鬆蛋捲」，厚實蛋香餅皮中包覆金黃肉鬆，鹹香濃郁、層次豐富，連續兩年榮登台灣烘焙大賞TOP30，成為中秋送禮的人氣首選。

微熱山丘聯名「哆啦A夢」！ 6款限定版「山丘芭娜娜」萌翻 任意門、竹蜻蜓造型甜點一次蒐集

微熱山丘聯名「哆啦A夢」！ 6款限定版「山丘芭娜娜」萌翻 任意門、竹蜻蜓造型甜點一次蒐集

爆紅「現烤費南雪」走出台北！不是快閃 「ButterSays」插旗新竹 首發限定「高知西柚費南雪、焦糖千層酥」必買

新竹人有福了！東京爆紅「現烤費南雪」正式進駐新竹，本次不是快閃店而是以正櫃插旗新竹巨城，有在地網友光看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。