水蜜桃控快把握！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」9／4限量回歸 全台僅15,000杯
水蜜桃控注意啦！大苑子有著「水蜜桃界愛馬仕」美譽的夢幻飲品「梨山水蜜桃雪沙」將在9月4日限量回歸，全台92家指定門市同步販售，只有15,000杯，想喝手腳真的要快！
《梨山水蜜桃雪沙》（95元／大杯）嚴選來自台中梨山、海拔1956公尺的頂級水蜜桃，果香濃郁、甜而不膩的特色，果肉更是細緻多汁。大苑子以獨家工法製成雪沙，喝起來清爽滑順、入口即化，把水蜜桃的夢幻滋味完整封存的甜美盛宴，於92家門市開賣。
除了雪沙之外，大苑子還同步推出限定甜品「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」（60元／杯），選用玫瑰蜜桃果醬搭配蘋果丁，融合許慶良經典鮮奶酪，口感綿密細緻，還是低糖配方。這款鮮奶酪將於全台78家門市販售，甜點控絕不能錯過。
