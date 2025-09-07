聽新聞
只有6天！ 三商巧福限定優惠「牛肉麵、排骨飯」下殺109元 搭套餐最低135元開吃
物價節節攀升，想吃美食又不想荷包大失血！ 三商巧福近期推出「FUN價 開心吃」活動，只在6天限定登場，不只招牌原汁牛肉麵、紅燒排骨飯直接下殺到109元，還有多種搭配小菜、飲品的超值套餐組合也超划算，牛肉麵控把握衝一波！
三商巧福宣布自9月8日至9月13日，限時推出「FUN價 開心吃」活動，僅有6天限定優惠，主打兩大人氣招牌「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」單點通通只要109元，最低現省超過60元。
除了單點，更推出「超值套餐」組合：像是原汁牛肉麵或紅燒排骨飯搭配中杯飲料，只要135元就能吃到；想吃更豐富，也能選擇加購芝麻牛蒡絲或韓國泡菜，搭飲料一樣只要145元與155元，價格依然相當親民，粉絲們快追一波小確幸！
三商巧福「FUN價 開心吃」
●活動日期：2025/9/8-9/13
●單點優惠：
原汁牛肉麵 特價109元(原價175元)
紅燒排骨飯 特價109元(原價140元)
●超值套餐：
原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料，特價135元
原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲，特價145元
原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料，特價155元
